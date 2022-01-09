Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Ocak 2022

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Emine ile Zeki Işık'ın yakışıklıları Ekin Toprak (Üstte) ve Kuzey Aras Işık (altta)
Nehir ile Huseyin Güler'in yakışıklısı Efe Han Güler
Hatice ile İlker Türkgeldi'nin kızları Elif
Zeynep ile Erhan Ünaydın'ın yakışıklısı Miraç
Burcu ile Alper Sermed kızları Aycan ve Esin Sermed
Emine ile Zeki Işık'ın yakışıklıları Ekin Toprak (Üstte) ve Kuzey Aras Işık (altta)
Nehir ile Huseyin Güler'in yakışıklısı Efe Han Güler
Hatice ile İlker Türkgeldi'nin kızları Elif
Zeynep ile Erhan Ünaydın'ın yakışıklısı Miraç
Burcu ile Alper Sermed kızları Aycan ve Esin Sermed