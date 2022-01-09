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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Ocak 2022

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 9 Ocak 2022 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.




    Emine ile Zeki Işık'ın yakışıklıları Ekin Toprak (Üstte) ve Kuzey Aras Işık (altta)



    Nehir ile Huseyin Güler'in yakışıklısı Efe Han Güler



    Hatice ile İlker Türkgeldi'nin kızları Elif



    Zeynep ile Erhan Ünaydın'ın yakışıklısı Miraç



    Burcu ile Alper Sermed kızları Aycan ve Esin Sermed
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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 9 Ocak 2022
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