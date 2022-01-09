Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA'li İnci Melek Adıgüzel için toplanan yardım kumbarasını çaldı





HANTAL DAVASI!

Türkiye erkek sutopu takımı millî oyuncusu Yiğit Hantal, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan 40 yaşındaki Sevda Aydın'dan aldığı telefonun ücretini ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Milli sporcu, 'Sevgilim bana telefonu hediye etti. Ayrılınca parasını istedi. Ben de ona lüks hediyeler aldım. Binlerce kez milli takım forması giymiş ve kaptanlığını yapmış biri olarak böyle bir suçu işlemem mümkün değildir. Eski sevgilim beni aldattığı için bana kendisi leke sürmek istemiş ve bu şikayeti o sebeple yapmıştır' diyerek kedisini savunmuştu. Milli sporcunun yeni sevgilisi de Hantal'ın kendisine telefon aldırdığını ve ücreti ödemesini istediğinde ise kız kardeşinin sevgilisi Çakıcı'nın yeğeniyle birlikte olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Hantal ve kardeşi hakkında dava açıldı. (Dilek YAMAN DEMİR)