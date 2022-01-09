Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA'li İnci Melek Adıgüzel için toplanan yardım kumbarasını çaldı

İstanbul'da İnci Melek Adıgüzel, 6 ay önce SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Tedavi masrafları için başlatılan yardım kampanyasına binlerce insan destek verdi. Bağcılar'daki bir fırın sahibi de onlardan biriydi.
Ancak dün bir hırsız dükkanda bulunan yardım kumbarasını çalıp gitti. Anne Ceren Adıgüzel, isyan etti: Kampanyadan gelecek 1 liraya bile ihtiyacımız var. Çocuklarımız her gün ölüm kalım savaşı verirken kumbaralarımızı çalıyorlar. Yardım etmediğiniz, görmezden geldiğiniz çocukların kumbarasına dokunmayın.
DERYA'YA SES OLALIM
Vicdansızlığın bir diğer adresiyse Adana'ydı. 14 yaşındaki Derya Aslan, epilepsi nöbeti sonucu sağır kaldı. Talihsiz çocuğa 4 yıl önce devlet tarafından biyonik kulak takıldı. Ancak kulaklık, sadece 4 gün sonra hırsızlar tarafından çalındı. Aslan ailesi senelerdir duymayan kızları için yardım çağrısı yaptı.