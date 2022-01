Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA'li İnci Melek Adıgüzel için toplanan yardım kumbarasını çaldı

SİLAHLI ŞOFÖR

Bolu Gerede'de dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla 2 kez dolmuşun önünü kesen M.Y., daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti. Mermilerden biri, dolmuşun şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camına isabet etti. Şikayet üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı.