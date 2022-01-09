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    Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA'li İnci Melek Adıgüzel için toplanan yardım kumbarasını çaldı

    İstanbul'da İnci Melek Adıgüzel SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Tedavi masrafları için yardım toplayan binlerce kişi arasında bir fırıncı da vardı.Fırına giren hırsız, SMA’lı İnci Melek Adıgüzel için yardım toplanan kumbarayı çaldı! Bu vicdansızlığa herkes şaştı kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Umutları çalındı

    İstanbul'da İnci Melek Adıgüzel, 6 ay önce SMA hastalığıyla dünyaya geldi. Tedavi masrafları için başlatılan yardım kampanyasına binlerce insan destek verdi. Bağcılar'daki bir fırın sahibi de onlardan biriydi.



    Ancak dün bir hırsız dükkanda bulunan yardım kumbarasını çalıp gitti. Anne Ceren Adıgüzel, isyan etti: Kampanyadan gelecek 1 liraya bile ihtiyacımız var. Çocuklarımız her gün ölüm kalım savaşı verirken kumbaralarımızı çalıyorlar. Yardım etmediğiniz, görmezden geldiğiniz çocukların kumbarasına dokunmayın.



    DERYA'YA SES OLALIM
    Vicdansızlığın bir diğer adresiyse Adana'ydı. 14 yaşındaki Derya Aslan, epilepsi nöbeti sonucu sağır kaldı. Talihsiz çocuğa 4 yıl önce devlet tarafından biyonik kulak takıldı. Ancak kulaklık, sadece 4 gün sonra hırsızlar tarafından çalındı. Aslan ailesi senelerdir duymayan kızları için yardım çağrısı yaptı.


        EVLERDEN IRAK
        Talihsiz kadının başına gelenler, Kemal Sunal'ın 'Kılıbık' filmini aratmadı! Nevşehir'de yaşayan Gönül Akçalı, iki yıl önce bir daire satın aldı. Ancak eski ev sahibi daireyi geri almak isteyince ortalık karıştı! Gönül Akçalı istediği parayı vermeyince evi geri satmadı. Bunun üzerine komşuları tarafından taciz edilmeye başlandı! Kapı kilidi kırılan, doğal gaz ve su vanası kapatılan Akçalı, ne yapacağını şaşırdı. Komşularının 'akli dengesi bozuk' iftirası üzerine evinin çevresine güvenlik kameraları taktırdı. "Evimi havalandırmak için camları açınca kimyasal gaz sıkıyorlar. Çok zor durumdayız. Komşularımız bize 'deli' diye hitap ediyor. Bunların birçoğunu kamera kayıtlarıyla ispat ettim" diyerek dert yandı.



        KÖTÜ REKLAM
        İzmir'de polis düğmeye bastı. Geçtiğimiz ay sosyal medyadan dolandırıcılık yapan çeteye baskın yaptı. Operasyonda, sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın da gözaltına alındı. 56 gündür tutuklu olan fenomenler, dün serbest kaldı. Barankoğlu "Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Tarafları tanımıyorum" savunması yaptı. Yeşim Aydın da "Masumum. Sadece reklam yapmak istedim" ifadesini kullandı.



        VERDİ 40'I GİTTİ KORKU
        ABD'nin başkan adayı olacağı iddia edilen eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 6 ayda nasıl 40 kilo verdiğini anlattı. New York Post'a konuşan Pompeo, ne ameliyat olduğunu ne de kelepçe taktırdığını belirterek, "2021'in 14 Haziran'da tartıldığımda 136 kilo olduğumu görünce eşim Susan 'O gün bugün' dedi. Evimin altına spor aletleri aldım. Egzersize başladım. Haftanın 5 günü spor yaptım. İtalyan kökenli olduğum için makarna, ekmek ve pastaya fazla düşkünüm. Hepsini azalttım. Salata ağırlıklı beslendim ve bol bol su içtim. Şimdi 96 kiloyum.


            JEFF KEBAP
            ABD'de Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte önceki gün Ankara'ya geldi. Henüz resmi olarak görevine başlamayan Flake ve eşi dün öğle yemeğinde kebap yedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan videoda, Jeff Flake ve eşi Türkçe olarak kebabın çok lezzetli ve harika olduğunu ifade etti.



            BİR ANNENİN FERYADI
            Adana'da gecekonduda uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından sokağa bırakıldığı öne sürülen Ahmet Gökkaya (34), yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Songül Gökkaya, oğlunun yerde yatan cansız bedenini görünce fenalık geçirdi. Gökkaya'nın 'Oğlum seni kurtaramadım' diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı. Bir yakını ise Ahmet Gökkaya'nın arkadaşı olduğunu düşündüğü kişiye saldırdı.



            BOMBACI TUTUKLANDI
            Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta geçtiğimiz Salı günü büyük bir trajedi teğet geçti. Hatun Demir isimli kadın, otomobili ile seyir halindeyken aracın altından bir ses geldiğini fark etti. Otomobili durduran Demir, gelen sesi anlamak için aracın altına baktı. Bombaya benzer bir düzeneğin olduğunu gören kadın, polisi çağırdı. durumu polis ekiplerine bildirdi. Bomba düzeneği güvenli şekilde patlatıldı. Bomba düzeneği yerleştiren Kadir K, kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Ali ALTUNTAŞ)



                ALABORA FACİASI!
                Amasya'da yaşanan olayda Anıl Yarışcı (35) ve arkadaşı İdris Kılıç (43), akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı. Diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra Yarışçı ve Kılıç'ın içinde bulunduğu bot alabora oldu. Paniğe kapılarak telefonla jandarmayı arayan Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, UMKE, 112 acil sağlık ekipleri ve Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra İdris Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.



                HANTAL DAVASI!
                Türkiye erkek sutopu takımı millî oyuncusu Yiğit Hantal, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan 40 yaşındaki Sevda Aydın'dan aldığı telefonun ücretini ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Milli sporcu, 'Sevgilim bana telefonu hediye etti. Ayrılınca parasını istedi. Ben de ona lüks hediyeler aldım. Binlerce kez milli takım forması giymiş ve kaptanlığını yapmış biri olarak böyle bir suçu işlemem mümkün değildir. Eski sevgilim beni aldattığı için bana kendisi leke sürmek istemiş ve bu şikayeti o sebeple yapmıştır' diyerek kedisini savunmuştu. Milli sporcunun yeni sevgilisi de Hantal'ın kendisine telefon aldırdığını ve ücreti ödemesini istediğinde ise kız kardeşinin sevgilisi Çakıcı'nın yeğeniyle birlikte olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Hantal ve kardeşi hakkında dava açıldı. (Dilek YAMAN DEMİR)



                SİLAHLI ŞOFÖR
                Bolu Gerede'de dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları lise öğrencilerini 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Aracıyla 2 kez dolmuşun önünü kesen M.Y., daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti. Mermilerden biri, dolmuşun şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camına isabet etti. Şikayet üzerine M.Y., yakalanarak gözaltına alındı.



                    OMİCRON SAVAŞI
                    Sağlık çalışanlarımız eksi 30 derecede Omicron'a karşı aşı için sınır tanımıyor. Omicron varyantının tüm dünyayı kasıp kavurduğu günlerde, Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanları fedakarlıkta sınır tanımadı. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulduğu Ardahan'da kara kış çok çetin geçiyor. Türkiye'nin Sibirya'sı olarak kabul edilen bölgede göller, nehirler, ağaçlar, arabalar her şey buz tutmuş durumda. Zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir mücadele veren sağlık ekipleri köy köy gezerek aşı çalışmalarına devam ediyor. Pandemiyle mücadelede 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu. (Uğur YILDIRIM)



                    KAFEDE DEHŞET
                    Antalya'da kafede çalışan Sıla P, sevgilisi Semih D. ile kavga etti. Genç adam silah çekti. Sıla'nın arkadaşı Edanur Demir (17) araya girdi. Tabanca patladı, mermi başına isabet etti.



                    15 BIÇAKLIVAHŞET ANKARA'DA
                    Recep Koyuncu (39), apartmandaki konuşmalara sinirlendi. Bu konuda tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu (35) 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra apartmanın koridoruna çıktı. "Eşimi öldürdüm" diye bağırdı. 3 çocuk annesi, gözyaşları içinde memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.



                        TRAJİK KAZA
                        Antalya Gazipaşa'da hamile Selma Özdemir'in dün doğum sancısı başladı. Ambulans çağırıldı. Eşi Nusret Özdemir de motosikletle aracı takip etmeye başladı. Ancak karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan talihsiz adam, ameliyata alındı. Bu sırada da çiftin kız bebekleri dünyaya geldi.


                        SINIRDA KALLEŞ SALDIRI: 3 ŞEHİT
                        Şanlıurfa Akçakale'ye komşu olan Suriye Tel Abyad sınır duvarı yakınlarındaki menfeze teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı, dün askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada araçtaki Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit oldu. 1 asker ise yaralandı. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Terör örgütü PKK/YPG mevzileri, TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu. 12 terörist etkisiz hale getirildi.




                        114 MİLYON DEVRETTİ
                        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 114 milyon 288 bin 929 lira devretti. 5 bilenler 272 bin 674'er, 4 bilenler bin 842'şer, 3 bilenler 115'er, 2 bilenler 10 lira 90'ar kuruş alacak.



                        GÖRÜLMEMİŞ TUZAK
                        Kocaeli'de, internet üzerinden ilan veren S. Y.'yi arayan dolandırıcı A. S., aracı alacağını söyleyerek anlaştı. Dolandırıcı, kentteki bir oto galericiyi de arayıp, kendisinin olduğunu öne sürdüğü aynı aracın satışı konusunda anlaşmaya vardı. Tarafları, kendisinin asker olduğunu ve doğuda görev yaptığını, bu nedenle bir arkadaşını göndereceğini söyleyerek noterde buluşturan dolandırıcı, araç sahibine sahte dekont gönderdi. Şüphelinin verdiği hesaba 260 bin lira yatıran galerici, araç sahibi paranın kendisine ulaşmadığını söyleyince dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

                        UYKUYA DALMIŞ'TIR'
                        İstanbul Esenyurt'ta TIR şoförü, aracında uykuya daldı. Kamyonla gelen hırsızlar 200 bin liralık lastiği çalıp kaçtı.

                        RÖGAR KARARI
                        YArgıtay, İzmir'deki rögar kazasında son sözü söyledi. Araçtaki hasarı İZSU'nun ödemesine hükmetti.

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                        Haberler Yaşam Böyle vicdansızlık görülmedi! SMA'li İnci Melek Adıgüzel için toplanan yardım kumbarasını çaldı
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