Bingöl'de Hesarek kayak merkezine yoğun ilgi





Biraz daha yatırım yapılması halinde Türkiye'nin popüler bir kayak merkezi olacağını ifade eden Selami Bulşu ise, "Bugün kalabalık. Türkiye'nin birçok yerinden özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelenler var. Diyarbakır, Elazığ bölgesinden yerli turistin buraya yoğun olarak geldiğini görüyoruz çok da mutlu oluyoruz. Biraz daha geliştirilebilirse konaklama açısından, çok daha profesyonel kayak tesisi haline gelirse Türkiye çapında popüler bir kayak tesisi olur" şeklinde konuştu.