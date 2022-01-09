Bingöl'de Hesarek kayak merkezine yoğun ilgi

İl merkezine 34 kilometre mesafede yer alan, yılın neredeyse 5 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerindeki kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
Profesyonel ve amatör kayakçılara, pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı sunan Hesarek Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı. Bingöl başta olmak üzere Elazığ, Diyarbakır, Batman, Kayseri gibi birçok ilden gelen vatandaşlar, aileleriyle birlikte eğlence dolu vakitler geçirdi.
Ailesiyle birlikte Elazığ'dan ilk kez Hesarek Kayak Merkezi'ne geldiğini dile getiren İbrahim Tarkuş, "Elazığ'dan geliyoruz. Çocuklarla hafta sonu stres atmak amacıyla geldik, beğendik, çok güzel. Çok güzel bir yer yapmışlar. Bingöl'e, Doğu Anadolu bölgesine hayırlı olsun. İlk defa geldik, çok beğendik. Çevremizdeki arkadaşlarımıza, dostlarımıza tavsiye edeceğiz" dedi.