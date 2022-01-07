Cinnet geçirdi karısını 11 yerinden bıçakladı

Zanlı daha sonra elindeki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 11 defa bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan üç çocuk annesi Nurcan K., sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.