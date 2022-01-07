Bursa’da alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti

Olay, 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yıkılan evinin ardından ablası tarafından yaptırılan barakada kalan Sabahattin Tanyeli (60) , alkol almaya başladı.
Gece ilerleyen saatlerinde sarhoş olan Tanyeli, sarhoş olunca içmek için yaktığı sigara ile sızdı. Elindeki sigara yüzünden barakada yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin barakadan çıkan yoğun dumanları görmesi üzerine durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Tanyeli'nin yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında ceset otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.