Bursa’da alkollü şahıs sigara içerken uykuya dalınca çıkan yangında hayatını kaybetti





Mahalle sakinlerinden Adem Susam, '"Daha öncede yakıyordu, yaka yaka bu hale geldi işte. Ablası burayı daha yeni yaptırmıştı. En sonunda kendini yaktı. Sürekli alkol alan bir insandı zaten. Bir insan kendi kendini yakar mı? '' dedi.

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