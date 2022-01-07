Bodrum'da 'sosyal medya' cinayeti: 5 tutuklama

Daha sonra ikili arasında hasarın karşılanmasına yönelik tartışma çıktığı bildirildi. Bodur'un arabasının hasarını karşılamasını söylediği ancak Kaplan'ın para vermediği belirtildi. Sosyal medya üzerinde birbirlerine hakaret eden ikilinin olay günü konuşmak için buluştuğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak şüpheliler adliyeye giriş yaptı. Feryat Bodur, kardeşi Muhammet Bodur, Cafer Yazıcı, Erdem Ergüven ve Yusuf Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.