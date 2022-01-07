Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.01.2022 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2022 22:52
    ABONE OL

    Bodrum'da 'sosyal medya' cinayeti: 5 tutuklama

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlayan tartışma cinayetle bitti. 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 kişi tutuklandı.

    Bodrum’da ’sosyal medya’ cinayeti!

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlayan tartıştı cinayetle noktalandı.

    Olay, 6 Ocak saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi, Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, dışarıda buluştu.

    Günay Durmaz, Veysel Kaplan (18) ile Feryat Bodur, Cafer Yazıcı, Yusuf Kaya, Muhammet Bodur ve Erdem Ergüven arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

    Çıkan arbedede Günay Durmaz karın boşluğundan, Veysel Kaplan ise karnından bıçaklandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


    Günay Durmaz

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince, Feryat Bodur, Cafer Yazıcı, Muhammet Bodur, Erdem Ergüven ve Yusuf Kaya yakalanıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.

        KAZA YAPTIĞI ARABANIN HASARINI ÖDEMEMİŞ
        Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin ifadesine başvurdu. Bu kapsamda, Veysel Kaplan'ın geçen günlerde Feryat Bodur'un arabasını izinsiz aldığı ve aynı gün kaza yaptığı öğrenildi.

        Daha sonra ikili arasında hasarın karşılanmasına yönelik tartışma çıktığı bildirildi. Bodur'un arabasının hasarını karşılamasını söylediği ancak Kaplan'ın para vermediği belirtildi. Sosyal medya üzerinde birbirlerine hakaret eden ikilinin olay günü konuşmak için buluştuğu öğrenildi.

        TUTUKLANDILAR
        Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak şüpheliler adliyeye giriş yaptı. Feryat Bodur, kardeşi Muhammet Bodur, Cafer Yazıcı, Erdem Ergüven ve Yusuf Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yuh artık!
        Haberler Yaşam Bodrum'da 'sosyal medya' cinayeti: 5 tutuklama
            SON DAKİKA