Bodrum'da 'sosyal medya' cinayeti: 5 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden başlayan tartıştı cinayetle noktalandı.
Olay, 6 Ocak saat 02.00 sıralarında Akyarlar Mahallesi, Fener Burnu mevkisinde meydana geldi. Sosyal medyada tartışıp, karşılıklı hakaret ve küfürler eden iki grup, dışarıda buluştu.
Günay Durmaz, Veysel Kaplan (18) ile Feryat Bodur, Cafer Yazıcı, Yusuf Kaya, Muhammet Bodur ve Erdem Ergüven arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan arbedede Günay Durmaz karın boşluğundan, Veysel Kaplan ise karnından bıçaklandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Günay Durmaz
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince, Feryat Bodur, Cafer Yazıcı, Muhammet Bodur, Erdem Ergüven ve Yusuf Kaya yakalanıp, gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde 1 bıçak ve muşta ele geçirdi.