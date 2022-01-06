Bursa'da akılalmaz olay! Gaspçıyı öldüren üniversitelinin annesi konuştu: Kadir Şeker olayı oğlumun başına geldi

Olay, Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak saat 08.20'de meydana geldi. Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evden çıkıp Altıparmak Caddesi üzerindeki otobüs durağına doğru yola çıktı.
İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi.
Kör, Erkan Aysu'ya olumsuz yanıt verdi. Aysu, "Seni burada öldürürüm kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Kör'ün boğazını sıktı. Bu sırada, cebinde bulunan bıçağı çıkaran Kör, Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.
'AĞABEYİ POLİSLERLE BİRLİKTE İŞ YERİNE GİTTİ'
Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Aysu'nun bulunduğu sokağa gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinde tornavida bulunan Aysu'yu, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı kan kaybeden Aysu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.