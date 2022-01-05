İrem Keleşoğlu'nun organları 5 kişiye umut oldu! Ailesinden yürek yakan sözler: Kedileri öldüğünü hissederek bizim gibi ağladı





Kızımın vasiyetini bildiğimden hiç düşünmeden organlarının bağışı için onay verdim. Kızımın organları aynı gün 2 böbreğinin Erzurum'a ,karaciğer ve 2 korneası Samsun'a gittiği aynı gece bize söylendi. Kızımın organları başkalarına hayat vereceği için gururlu ve mutluyum. O insanlara en büyük yeni yıl hediyesiydi. Kızımın organları başka bedenlerde can bulduğu için artık buna tutunup, hayatta kalmaya devam edeceğiz.

KIZIMIN KEDİLERİ ONUN YOKLUĞUNDA AĞLIYOR,YATAĞINDA YATIYORLAR

Baba Mustafa Keleşooğlu,"Kızımın yaşadığı depresyon hastalığı döneminde doktorların tavsiyesiyle ona kedi almamızı söylediler. Ona 2 aylık yavru kedi aldık. Kızım ona "üzüm" ismini vermişti. Kızımın iyileşmesinde en önemli faktör kedisi "üzüm" olmuştu. Onunla oynar, onula uyurdu. Kedisi "üzüm" bir süre sonra yavru yaptı.