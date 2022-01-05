İrem Keleşoğlu'nun organları 5 kişiye umut oldu! Ailesinden yürek yakan sözler: Kedileri öldüğünü hissederek bizim gibi ağladı

Trabzon'un Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Liman Kavşağında 27 Aralık saat 22.00 sıralarında feci kaza meydana geldi. Yusuf Y. (71) idaresindeki otomobil,yolun karşısına geçen 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'na çarptı. Araç sürücüsü durmadan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Keleşoğlu'nu ambulansla, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İrem'in 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. İrem'e çarpıp kaçan aracın sürücüsü Yusuf Y. ise Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Mahkemeye sevk edilen Sürücü Yusuf Y. önce ev hapis alarak adli kontrolle serbest bırakıldı. İrem'in ölümü sonrası babasının şikayeti üzerine tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi. İrem'in "öldüğümde organlarımı bağışlayın vasiyetini ailesi yerine getirdi ve 2 böbreği Erzuruma,1 karaciğeri ve 2 korneası ise Samsunda hayat bekleyen kişilere gönderildi.
İrem'in babası ve annesi Sabah'a konuştu. Baba Mustafa Keleşoğlu, "Kızım 23 yaşına kadar depresyon hastalığıyla mücadele verdi. Doktorların ona kedi alın, moral olur daha hızlı sağlığına kavuşur dedi. Yavru aldığımız kedi büyüdü ve yavru yaptı. İrem kedinin annesine "üzüm" yavrusuna "Paşa" ismini verdi. Kedileriyle sağlığına kavuşup, hayata tutunmuştu. Feci kazadan 3 gün sonra kızım hayatını kaybetti. Cenaze günü ise 2 kedi de İrem'in öldüğünü hissederek bizler gibi ağladı. Şimdi ise kedileri evde onu arıyor. Kediler İrem'in yatağından çıkmıyorlar" dedi.
İREM 2 ARKADAŞIYLA VASİYET ETMİŞ," ÖLDÜĞÜMÜZDE ORGANLARIMIZI BAĞIŞLAYALIM"
Acılı anne Nuray Keleşoğlu, "Kızım 2 arkadaşıyla öncelerden bir karar almış. Hayatımızı kaybettiğimizde vasiyetimiz olsun, organlarımızı bağışlayacağız demişler. Bana bunu söylediğinde çok şaşırdım. Böyle bir fikir nerden aklına geldiğini sorduğumda bana "babam böbrek ve kalp hastası. Bu yüzden yarın babama bir şey olduğunda başkalarının babama organ vermesini istediğimden dolayı arkadaşlarımla böyle bir karar aldık. Tamam kızım sana bırakıyorum dedim. Ve bu vasiyetten 4 ay sonra kızım feci kaza yaşadı ve yoğun bakıma alındı. Vefat haberinden sonra vasiyeti olan organlarını bağışladık. Kızımın 2 kornea,1 karaciğer ve 2 böbreğini bağışladık.2 böbreği Erzuruma,1 karaciğeri ve 2 korneası ise Samsunda hayat bekleyen kişilere gönderildi. Kızımın onlara vasiyeti olan organları bağışladık. Bu durum bizi ailece çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Kızımın organları başkalarını yaşatacak.