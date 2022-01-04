Vay ayı vay! Elektrikli tellerle çevrili kovanlara toprağı kazarak ulaştı

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde arı üreticiliği yapan Ali Osman Özkan 60 kovan arısını hem hırsızlardan hem de yabanı hayvanlar korumak için etrafına elektrikli tel yaptırdı.
Sabaha saatlerine arılarına bakmaya gelen adam kovanlarının parçalanmış, tüm ballarının yenmiş bir şekildi buldu. Hemen bir araştırma yapan üretici ayının elektrik tellerinin altını kazarak içeri girdiğini tespit etti.
60 kovandan sadece 3 kovanının çalışır halde kalan üretici şaşkınlığı gizleyemedi.
"ELEKTRİK TELLERİNİN ALTINI OYARAK GİRMİŞLER"
Konuyu duyup hemen olay yerine gelen Köy Muhtarı Muhittin Dündar, İHA muhabirine şaşkınlıklarını dile getirerek, "Köyümüz halkından Ali Osman Özkan'ın arılarına ayılar görmüş olduğunuz gibi peteklerini çıkararaktan zarar vermişti.