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    • Yaşam
    • 04.01.2022 14:16
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    • 04.01.2022 14:27
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    Vay ayı vay! Elektrikli tellerle çevrili kovanlara toprağı kazarak ulaştı

    Yaşanan bu olay sonrası ayıların zekası bir kez daha takdir edilmeli dedirtiyor. Bilecik'te, etrafı elektriklı tellerle çevrili arı kovanlarına, elektriğe kapılmamak için yeri kazarak giren ayı 57 kovanı talan etti. Arı üreticisi arının zekâsına hayran kalırken, sadece çalışan 3 kovanı kaldı.

    İHA
    Vay ayı vay! Elektrikli telleri böyle aştı

    Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde arı üreticiliği yapan Ali Osman Özkan 60 kovan arısını hem hırsızlardan hem de yabanı hayvanlar korumak için etrafına elektrikli tel yaptırdı.

    Sabaha saatlerine arılarına bakmaya gelen adam kovanlarının parçalanmış, tüm ballarının yenmiş bir şekildi buldu. Hemen bir araştırma yapan üretici ayının elektrik tellerinin altını kazarak içeri girdiğini tespit etti.

    60 kovandan sadece 3 kovanının çalışır halde kalan üretici şaşkınlığı gizleyemedi.

    "ELEKTRİK TELLERİNİN ALTINI OYARAK GİRMİŞLER"
    Konuyu duyup hemen olay yerine gelen Köy Muhtarı Muhittin Dündar, İHA muhabirine şaşkınlıklarını dile getirerek, "Köyümüz halkından Ali Osman Özkan'ın arılarına ayılar görmüş olduğunuz gibi peteklerini çıkararaktan zarar vermişti.

        Ne kadar önlemini de alsa aralıklarla geliyorlar, alışmışlar. Bu şekilde zarar veriyorlar.

        Görmüş olduğunuz gibi ilerde elektrik tellerinin altını oyarak, altından o şekilde geçmiş. İyice eşelemiş. Korumak için elektrik telleri var ama onları oyarak ayılar geçmiş.

        Ortalama 60-70 kovandan şuanda çalışan 3 tane arı kovanı kaldı" dedi.
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        Haberler Yaşam Vay ayı vay! Elektrikli tellerle çevrili kovanlara toprağı kazarak ulaştı
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