Elmas istedi Ali Koç almadı!

Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yönetim bazındaki yakınlaşma dikkatleri çekiyor. Elmas ve Ali Koç'un yakın arkadaş olması nedeniyle ezeli rakipler birçok konuda ortak hareket ediyor.
Ancak iki başkanın bu yakınlığı hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekiyor. Kulislerde konuşulan bir iddia ise, bu tepkileri daha da artıracağa benziyor.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Melo Trimble'ın adı bir süredir Fenerbahçe Beko ile anılıyordu. Oyun kurucu arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in ABD'li yıldızla her konuda anlaştığı öğrenildi. Trimble'ın Galatasaray'la yaptığı anlaşma gereği, Euroleague'den bir takımın kendisini istemesi durumunda sözleşmesinde 150 bin Euro'luk çıkış maddesi bulunuyordu.