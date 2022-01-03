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    • Yaşam
    • 03.01.2022 12:51
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    • 03.01.2022 12:51
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    Elmas istedi Ali Koç almadı!

    Fenerbahçe, Melo Trimble'ın 150 bin euroluk Euroleague çıkış maddesini kullanıyordu ancak Burak Elmas, Ali Koç'u arayarak bu transferden vazgeçirdi. Bu gelişme sonrası ABD’li yıldız Fenerbahçe’nin adeta kapısından döndü ve Galatasaray’da kaldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Elmas istedi Ali Koç almadı!

    Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yönetim bazındaki yakınlaşma dikkatleri çekiyor. Elmas ve Ali Koç'un yakın arkadaş olması nedeniyle ezeli rakipler birçok konuda ortak hareket ediyor.

    Ancak iki başkanın bu yakınlığı hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekiyor. Kulislerde konuşulan bir iddia ise, bu tepkileri daha da artıracağa benziyor.



    Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Melo Trimble'ın adı bir süredir Fenerbahçe Beko ile anılıyordu. Oyun kurucu arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'in ABD'li yıldızla her konuda anlaştığı öğrenildi. Trimble'ın Galatasaray'la yaptığı anlaşma gereği, Euroleague'den bir takımın kendisini istemesi durumunda sözleşmesinde 150 bin Euro'luk çıkış maddesi bulunuyordu.



        Fenerbahçe tam bu parayı ödeyip Melo Trimble'ı kadrosuna katmaya hazırlanırken araya Burak Elmas'ın girdiği öğrenildi. Elmas'ın Ali Koç'u arayarak transferden vazgeçmesini istediği belirlendi. İddialara göre Ali Koç da hemen basketbol şubesindeki yöneticilerle görüşerek Melo Trimble defterini kapatmaları yönünde talimat verdi.

        Bu gelişme sonrası ABD'li yıldız Fenerbahçe'nin adeta kapısından döndü ve Galatasaray'da kaldı.
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