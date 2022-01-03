Bursa'da 5 yıl önce filmde oynayan gencin dünyası başına yıkıldı! 'Hatıra diye paylaştım, kabusum oldu'

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve kuryelik yaparak geçimini sağlayan Vedat Gümüşgöz'ün (26) hayatı, 'terörist' rolünde figüranlık yaptığı filmin setinde çektirdiği hatıra fotoğrafı yüzünden altüst oldu. Aslen Erzurumlu olan Gümüşgöz, bundan 5 yıl önce kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı aracılığıyla "Bordo Bereliler 2: Afrin" filminde figüran olarak rol aldı.
Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir teröristi canlandıran Gümüşgöz, film çekimleri sırasında set arkadaşlarıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı çekirdi. Üzerinde ise rol gereği giydiği terörist kıyafetleri vardı. Gümüşgöz, o fotoğraf karesini bir süre önce sosyal medya hesabından "Film setinden bir kare" notuyla paylaştı.
İddiaya göre Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K., o fotoğrafı kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz'ün işine son verdi. 'Terörist' damgası yiyen Gümüşgöz, fotoğrafın film setinde çekildiğini söylese de derdini kimseye anlatamadı. İşinden olan Gümüşgöz, bir süre sonra başka bir firmada yine kurye olarak işe başladı.