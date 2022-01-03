Bursa'da 5 yıl önce filmde oynayan gencin dünyası başına yıkıldı! 'Hatıra diye paylaştım, kabusum oldu'

"Ek gelir için figüranlık yapmaya karar vermiştim. Sete giderken rolümü bile bilmiyordum. 'Teröristi oynayacaksın' dediler, kostüm verdiler. Kostümü giydim, bir iki sahnede göründüm daha sonra işim bitti. Sette de bir hatıra fotoğrafı çektirmiştik. 5 yıl sonra o fotoğrafa denk geldim, güzel bir hatıra diye 'Film setinden bir kare' notuyla paylaştım. İş arkadaşım art niyetle yazdığım yazıyı silip sadece fotoğrafı kullanarak müdürlerimize şikayet etmiş. Ben daha ne oluyor diyemeden işten atıldım. Yeni işe girdim, o kişi fotoğrafımı alıp yeni işimdeki birine atmış. O da müdürlere göndermiş. Pandemi döneminde zar zor bulduğum ikinci işimden de haksız yere kovuldum. 6 kardeşiz, annem babam çok yaşlı. Aileme bakmak zorundayım ama ekmeğimle oynuyorlar. Ben vatanını, bayrağını çok sevem, haram yemeyen vergisini ödeyen bir insanım. Bana neden böyle yapılıyor, hayatım karardı."