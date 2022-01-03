Adana'da filmlere konu olacak olay! Böylesi görülmedi: 5 aylıkken kürtaj yapılan bebek kefenle mezarlığa götürülürken ağladı

YAŞADIKLARIMIZA İNANAMIYORUZ

Hastane bahçesinde çocuğundan iyi bir haber bekleyen Hasan Sert, yaşadıklarına inanamadığını söyledi. Sert, "Bebeğimin cenazesini aldıktan sonra yolda ağlama sesini duyunca irkildim. İlk başta inanmadım, 'imkanı yok' dedim ama kefeni açtığımda canlı olduğunu gördüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum ve gördüm. Bir baba olarak çektiğim acı anlatılmaz. Bana ölü diye verdiler, yaşayan çocuğumu 'al, göm' diye verdiler. Eşimin psikolojisi de çok kötü. İhmal varsa araştırılsın istiyorum" diye konuştu.