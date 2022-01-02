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    Yeni yılın ilk gününde yurdun bir yanında kar bir yanında güneş vardı

    Türkiye, 2022’nin ilk gününde yazı ve kışı bir arada yaşadı! Turizm merkezi Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava durumunun 17 derece olduğu kentte vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili’nde aldı. Uludağ’daysa yeni yıl yoğunluğu vardı.

    1 Ocak hava durumu

    Türkiye, 2022'nin ilk gününde yazı ve kışı bir arada yaşadı! Turizm merkezi Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Hava durumunun 17 derece olduğu kentte vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Uludağ'daysa yeni yıl yoğunluğu vardı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu taştı! Yılbaşı için Uludağ'a geldiklerini söyleyen Bora Kara, "Üniversitede finallerim bittiği gibi buraya geldik. Kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz. Akşam da çok güzeldi. Yılbaşına eğlenerek girdik" açıklaması yaptı.

    ULUDAĞ'DA KAYAK
    Türkiye ocak ayında 4 mevsimi birden yaşadı. İstanbul'da yağmur, Antalya'da güneş, Uludağ ve Erzurum'daysa kar vardı. Yeni yılı tatilini fırsat bilen vatandaşlar bir yanda karın bir yanda denizin tadını çıkardı.

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    Haberler Yaşam Yeni yılın ilk gününde yurdun bir yanında kar bir yanında güneş vardı
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