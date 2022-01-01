"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi duygusal dakikalar yaşattı: "Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz parçalanmayacak"





"Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz bölünmeyecek, parçalanmayacak" diyen Haliloğlu, "Çok duygu yüklüyüm. Biz de öğrenci yetiştiriyoruz. 15 Temmuz'da da gördük. Biz öğretmenler bu anlayışta insanlar yetiştirdiğimiz sürece inşallah gözümüz arkada kalmayacak. Erenler yetiştiriyoruz. Akademik olarak zayıf olan öğrencilerimiz var ama söz konusu vatan olunca gözünü kırpmadan canını feda ediyor." ifadelerini kullandı.