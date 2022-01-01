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    • Yaşam
    • 01.01.2022 20:28
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    • 01.01.2022 20:49
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    "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi duygusal dakikalar yaşattı: "Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz parçalanmayacak"

    Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'da ilgiyle izlendi. Filmi izleyen bir izleyici "Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz bölünmeyecek, parçalanmayacak" ifadelerini kullandı.

    Erenler olduğu müddetçe bu ülke parçalanmayacak

    Eren Bülbül'ün doğum günü de olan 1 Ocak'ta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, kentteki sinema salonlarında izleyicilerle buluştu.



    Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin ilk gösterimini izleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

    Çocuklarıyla filmi izleyen Vakfıkebir Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ömer Haliloğlu, filmde çok duygulandığını anlattı.



    "Erenlerimiz olduğu müddetçe bu ülkemiz bölünmeyecek, parçalanmayacak" diyen Haliloğlu, "Çok duygu yüklüyüm. Biz de öğrenci yetiştiriyoruz. 15 Temmuz'da da gördük. Biz öğretmenler bu anlayışta insanlar yetiştirdiğimiz sürece inşallah gözümüz arkada kalmayacak. Erenler yetiştiriyoruz. Akademik olarak zayıf olan öğrencilerimiz var ama söz konusu vatan olunca gözünü kırpmadan canını feda ediyor." ifadelerini kullandı.



        Filmi izleyenlerden Öznur Demir de çok etkilendiğini belirterek "Çok duygusaldı. Sondaki resimler ve olaydan birkaç dakika önce çekilen resim zaten çok duygulandırdı. Filmi yapanlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, gerçekten çok güzeldi. Hiçbirini unutmayacağız." diye konuştu.



        BAŞKENTTE ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL VİDEO GÖSTERİSİ
        Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü, Ankara Kalesi surlarına yansıtılan özel video gösterisiyle kutlandı.



        Ankara'nın Altındağ ilçesinde TRT tarafından düzenlenen özel video gösterisinde, Ankara Kalesi'nin giriş kapısının da yer aldığını kale surlarına "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsın Eren" mesajının yer aldığı görseller ile Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta gösterime giren, TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanları yansıtıldı.



            Video gösterisi, bölgede bulunan vatandaş ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.

            Eren Bülbül, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada henüz 15 yaşındayken bölücü örgüt mensupları tarafından şehit edilmişti.

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