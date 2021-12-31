Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pitbull köpeklerinin saldırasıyla yaralanan A.A olayında site yönetimi kayıtları sildi! Siber ekipler kurtardı

    Pitbull köpekleri, A.A’ya dehşet yaşattı. Sitenin yöneticisinin kayıtları sildiği ortaya çıktı. Siber ekipleri ise görüntüleri kurtarmaya başardı.

    ’Kayıt’sız kalmadı

    Türkiye, Gaziantep'teki pitbull dehşetine kilitlendi. 4 yaşındaki A.A, sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Antalya'da doku nakli yapılan A.A, iyileşmeye başladı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Köpeklerin kendilerinin olmadığını söyleyen tutuklulardan site yöneticisi Mustafa Elibol'un saldırı anına ilişkin bir kısım güvenlik kamera görüntülerini uzaktan erişimle sildiği ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanlarının titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarıldı.



    SAÇLARINA KAVUŞACAK
    Dokunakliyle durumu iyiye giden A.A, "Oyuncaklarımı özledim" dedi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise ilerleyen süreçte balon tekniğiyle saçlarına kavuşmasının mümkün olduğunu söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tesadüfün böylesi!
    Haberler Yaşam Pitbull köpeklerinin saldırasıyla yaralanan A.A olayında site yönetimi kayıtları sildi! Siber ekipler kurtardı
        SON DAKİKA