Pitbull köpeklerinin saldırasıyla yaralanan A.A olayında site yönetimi kayıtları sildi! Siber ekipler kurtardı

Türkiye, Gaziantep'teki pitbull dehşetine kilitlendi. 4 yaşındaki A.A, sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların yardımıyla güçlükle kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Antalya'da doku nakli yapılan A.A, iyileşmeye başladı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı. Köpeklerin kendilerinin olmadığını söyleyen tutuklulardan site yöneticisi Mustafa Elibol'un saldırı anına ilişkin bir kısım güvenlik kamera görüntülerini uzaktan erişimle sildiği ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanlarının titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarıldı.