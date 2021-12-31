Kış aylarının vazgeçilmezi! Bucak sahlebine ilgi arttı: Kilosu 1500 TL

Başkan Erdoğan'ın gazetecilere, "Bu çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi" diyerek ikram ettiği ve ardından büyük üne kavuşan Bucak salebinin kilogramı bin 500 TL'yi buldu. Yurdun dört bir yanından gelen talebe üreticiler yetişemiyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde Toros Dağlarının eteklerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarına "Bu çarşı Pazar değil, hakiki Bucak salebi" diyerek ikram etmesinin ardından daha da üne kavuştu.
Nisan-Haziran ayları arasında yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen yumrular, yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutuluyor. Kurutulmuş salep yumruları taş değirmenlerde öğütülüyor. Öğütülerek toz haline getirilen salep burada da yaklaşık 3 ay bekletiliyor.