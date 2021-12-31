Kış aylarının vazgeçilmezi! Bucak sahlebine ilgi arttı: Kilosu 1500 TL





Kilogramı bin 500 TL olan Bucak salebine ise Türkiye'nin dört bir tarafından talep olduğunu belirten Yaşar İnal, "Daha öncede biliniyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilere ikram etmesinin ardından bir yoğunluk yaşandı. Yetiştiremiyoruz desek olur. Şu an kilogramını bin 500 TL'ye satıyoruz. Senede en fazla 1 ay mahsulü olan bir üründür. Torosların eteklerinde yetişir. Çok zahmetlidir. 10 kilogram yaş salepten 1 kilogram kuru salep elde ediliyor. Değirmende öğütülen salep, 2-3 ay bekletildikten sonra hizmete sunuluyor" dedi.