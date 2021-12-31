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    İstanbul'da mide bulandıran olay! Hasta bakıcı yoğun bakımda Covid tedavisi gören kadına tecavüz etti

    Hasta bakıcı, yoğun bakımda Covid tedavisi gören kadına tecavüz etti. 9 yıl hapis cezası yedi. Sapığın ifadesi ise pes dedirtti: Bir gaflete düştüm. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hasta Bakıcı!

    İğrenç olay İstanbul Zeytinburnu'da meydana geldi. Z.A. Coronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hasta bakıcı N.Ö. ise bakım işlemlerini yapmak için hastanın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.'ya cinsel saldırıda bulundu. Gözaltına alınan N.Ö. tutuklandı. Sapık, "7 yıldır yanlış bir hareketim olmadı. Gittiğimde hasta kadın 'bezimi değiştirir misin' dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.



    ACI 'HİK'AYE
    Saadet zinciri Hik Online platformu patladı. Dolandırıcılar, binlerce kişiden 200 milyon dolarlık vurgun yaptı. Yine bir saadet zinciri koptu. Bu kez dünyada 20 milyon kullanıcının kullandığı Çin merkezli Hik Online Platformu vurgun yaptı. Kullanıcılar, kısa bir süre önce sisteme yatırdıkları paralarını alamamaya başladı. Ardından ise kullandıkları uygulamaya giremedi. Türkiye'de geride binlerce mağdur bırakan dolandırıların 200 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Mağdurlar, soluğu farklı illerde bulunan cumhuriyet savcılıklarında aldı.



    TURKOVAC'A 'AŞI'RI İLGİ
    Yerli ve milli aşı TURKOVAC, ülke genelindeki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Aşı tereddüdü yaşayan ve yerli aşıyı daha güvenilir bulduğu için bekleyenler büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar, hastanelerde kuyruklar oluşturdu.



        ENGELSİZ HAYAT'A BÜYÜK DESTEK
        Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Serebral Palsili Çocuklar Derneğince (SERÇEV) okulların, serebral palsili ve engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımları için uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi'ni çok önemli gördüğünü söyledi. Projenin 81 ile yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.



        F'EV'KALADE
        ABD Los Angeles'taki Beverly House, 135 milyon dolara satışa çıktı. Ancak alıcı çıkmadı. Zengin bir işadamı tarafından kiralandı. 600 bin dolar kirası ile dünyanın en pahalı kiralık evi olan mülk, 50 dönüm arazi içinde bulunuyor. 17 yatak odası ve 30 banyoya sahip olan evde Bodyguard ve Godfather filmleri de çekildi.



        İYİLİK KARŞILIK BULDU
        Antalya'da 2 çocuk annesi Çiçek Akçay (38) kanseri 3 kez yendikten sonra kendisini lösemili çocuklara adadı. Her yıl lösemili bir çocuğa gönüllü anne olan Akçay, lösemili 100 çocuğa yeni yıl hediyesi dağıttı. Akçay'ın bu örnek davranışı, Türk Kızılayı tarafından da taktirle karşılandı. Akçay'a "Kızılay Gönüllüsü" ödülü, Kızılay Antalya Şube Başkanı Avukat Esra Özkoç tarafından verildi.



            ÇOK GİZLİ AŞK
            İsrail Gizli Servisi MOSSAD'ın eski Direktörü Yossi Cohen'in 2018'de gizli aşk yaşadığı hostese, birçok devlet sırrını anlattığı belirlendi. Cohen'in, Tel Aviv'de içinde flash bellek olan bir termosu, kahve içerken sevgilisine verdiğine dikkat çekildi. Cohen'in sevgilisinin eşi Guy Shiker ise Cohen'in boşboğaz olduğunu söyledi.



            SUÇU SABİT!
            ABD'DE sapık milyarder Jeffrey Epstein'e yardım ettiği iddiasıyla yargılanan Ghislaine Maxwell, son savunmasını yaptı. Jüri, beş gün süren değerlendirme sonunda Maxwell'in, Epstein'in seks ticaretine arabulucu olarak rol aldığı kararına vardı. 40 yıl cezaya çarptırılan 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünü cezaevinde geçirebileceği açıklandı.



            CAN KURTARAN!
            Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Otomobilin altında kalan ve sürüklenen 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. İrem'in 2 böbreği, karaciğer ve korneaları, operasyonla alınıp, organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere kara yolu ve ambulans helikopterle Erzurum ile Samsun'a yollandı. Keleşoğlu ailesi, büyük acı yaşadıkları sırada başka hayatların kurtarılması için talihsiz gencin organlarını hemen bağışladı.



                HAYAT KISA
                Türkıye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman, zatürreden hayatını kaybetti. Kocaman, 2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.



                OTELDE VAHŞET İSTANBUL'DA
                Mariyam Guitni otelde katledildi. Suriyeli katil "Ağzını bantlayıp boğdum" dedi.



                İSTANBUL SAHİPSİZ KALDI
                MHP Lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı: İstanbul'a ihanet etti. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İBB'de ne işi vardır? Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. Suçluysa görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. İstanbul sahipsiz bırakılmıştır...



                    102 MİLYON DEVRETTİ 102 MİLYON DEVRETTİ
                    6 Bilen çıkmayınca 102 milyon 870 bin lira devretti. 5 bilenler 16 bin 444'er lira, 4 bilenler 482'şer lira, 3 bilenler 25'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

                    YİNE SAHTE İÇKİ!
                    Erzincan'da, 22 Aralık'ta sahte içki içtikten sonra hastaneye kaldırılan Ercan Sak (56), hayatını kaybetti. 14 gün önce hastaneye kaldırılan Suat T.'nin (52) ise tedavisi sürüyor. Kentte son 1 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı ise 3'e ulaştı.

                    SİLAHLARI ATTILAR
                    Samsun İlyasköy'de polislerin 'Dur' ihtarına uymayan M.A. ve H.E., otomobille kaçtı. Ekipler, kaçış güzergahında otomobili takibe aldı. M.A. ile H.E., Canik yolunda, araçtan uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabancayı dışarı attı. Polis iki şüpheliyi de yakaladı.

                    TACİZCİSİNİ AFFETTİ
                    Özge Özder'i taciz eden Taha K. yargılandı. Özür diledi, ceza almadı.

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                    Tesadüfün böylesi!
                    Haberler Yaşam İstanbul'da mide bulandıran olay! Hasta bakıcı yoğun bakımda Covid tedavisi gören kadına tecavüz etti
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