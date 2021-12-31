İstanbul'da mide bulandıran olay! Hasta bakıcı yoğun bakımda Covid tedavisi gören kadına tecavüz etti

İğrenç olay İstanbul Zeytinburnu'da meydana geldi. Z.A. Coronavirüs tanısı ile yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hasta bakıcı N.Ö. ise bakım işlemlerini yapmak için hastanın odasına girdi. Bakım yaparken Z.A.'ya cinsel saldırıda bulundu. Gözaltına alınan N.Ö. tutuklandı. Sapık, "7 yıldır yanlış bir hareketim olmadı. Gittiğimde hasta kadın 'bezimi değiştirir misin' dedi. Bu zamana kadar bir yanlışım olmadı, bir gaflete düştüm, üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti, N.Ö'ye "cinsel saldırı" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
ACI 'HİK'AYE
Saadet zinciri Hik Online platformu patladı. Dolandırıcılar, binlerce kişiden 200 milyon dolarlık vurgun yaptı. Yine bir saadet zinciri koptu. Bu kez dünyada 20 milyon kullanıcının kullandığı Çin merkezli Hik Online Platformu vurgun yaptı. Kullanıcılar, kısa bir süre önce sisteme yatırdıkları paralarını alamamaya başladı. Ardından ise kullandıkları uygulamaya giremedi. Türkiye'de geride binlerce mağdur bırakan dolandırıların 200 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Mağdurlar, soluğu farklı illerde bulunan cumhuriyet savcılıklarında aldı.