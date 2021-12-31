İstanbul'da mide bulandıran olay! Hasta bakıcı yoğun bakımda Covid tedavisi gören kadına tecavüz etti





ACI 'HİK'AYE

Saadet zinciri Hik Online platformu patladı. Dolandırıcılar, binlerce kişiden 200 milyon dolarlık vurgun yaptı. Yine bir saadet zinciri koptu. Bu kez dünyada 20 milyon kullanıcının kullandığı Çin merkezli Hik Online Platformu vurgun yaptı. Kullanıcılar, kısa bir süre önce sisteme yatırdıkları paralarını alamamaya başladı. Ardından ise kullandıkları uygulamaya giremedi. Türkiye'de geride binlerce mağdur bırakan dolandırıların 200 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Mağdurlar, soluğu farklı illerde bulunan cumhuriyet savcılıklarında aldı.