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    • Yaşam
    • 31.12.2021 08:47
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    • 31.12.2021 08:59
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    Cezaevi firarisi nefes kesen operasyonla yakalandı

    Osmaniye’de uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekiplerin kovalamaca sonunda yakaladığı şahsın yere yatırılma anı kameralara anbean yansıdı.

    Cezaevi firarisi nefes kesen operasyonla yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti.

    Yapılan fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisleri fark eden M.Y. kaçmaya başladı. Polislerin de arkasından koşması sonucu şahıs uzaklaşamadan saklandığı adresin bahçesinde kıskıvrak yakalandı.

    Cezaevi firarisine nefes kesen operasyon kamerada

    Operasyon anı polis kamerasına yansırken, şahsın yakalanma ve yere yatırılma anı anbean kameralara yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Y. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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    Haberler Yaşam Cezaevi firarisi nefes kesen operasyonla yakalandı
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