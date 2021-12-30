Manisa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ardından haciz şoku yaşadı

Manisa'da 3 çocuk annesi E. O. (31), geçen yıl gündelik işlerde çalışan eşi M. O.'ya (32) boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını falçatayla kesti.

Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan talihsiz kadın, bu kez de evindeki eşyalarına gelen hacizle sarsıldı. İki ayrı bankadan çekilen ve ödenmediği için yasal faiziyle birlikte 18 bin 550 liralık kredi çekildiğini öğrendi. Cezaevinde tutuklu olan eşinin kredileri kendi adına çektiğini söyleyen E. O., borçtan bilgisinin olmadığını belirtip, tutuklu eşi hakkında şikayetçi oldu.