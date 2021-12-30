Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Manisa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ardından haciz şoku yaşadı

    Manisa'da 3 çocuk annesi E. OO. eşi M. O. tarafından boğazından bıçaklandı. Şimdi de evine hapisteki eşinin kendisi adına çektiği 18 bin liralık haciz geldi.

    Önce bıçak sonra haciz!

    Manisa'da 3 çocuk annesi E. O. (31), geçen yıl gündelik işlerde çalışan eşi M. O.'ya (32) boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını falçatayla kesti.

    Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan talihsiz kadın, bu kez de evindeki eşyalarına gelen hacizle sarsıldı. İki ayrı bankadan çekilen ve ödenmediği için yasal faiziyle birlikte 18 bin 550 liralık kredi çekildiğini öğrendi. Cezaevinde tutuklu olan eşinin kredileri kendi adına çektiğini söyleyen E. O., borçtan bilgisinin olmadığını belirtip, tutuklu eşi hakkında şikayetçi oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Nebati’den önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Manisa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ardından haciz şoku yaşadı
        SON DAKİKA