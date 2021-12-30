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    Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı

    Aksaray'da öğrencisi S.T.K.’yı tekme tokat döven ve daha önce görev yaptığı yerlerde de öğrencilerine şiddet uyguladığı ortaya çıkan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı. Yücel’in bir daha öğretmenlik yapamayacağı hatırlatıldı.

    A.rıza bitti

    Aksaray'da öğrencisi S.T.K.'yı tekme tokat döven ve daha önce görev yaptığı yerlerde de öğrencilerine şiddet uyguladığı ortaya çıkan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı. Yücel'in bir daha öğretmenlik yapamayacağı hatırlatıldı. Dayakçı Yücel'in, Genel Hizmetler kadrosunda çalıştırılacağı hatırlatıldı. Karara çok sevinen baba Duran K., "Zaten bizim de beklentimiz bu yöndeydi. Böyle bir insanın bu kutsal mesleği yapmaması gerekiyordu. Hak ettiğini almış. Oğlumuz da okula gitmeye başladı. İnşallah en kısa sürede toparlanacak" dedi.

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