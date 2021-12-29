Son dakika: İstanbullunun trafik çilesi! Yoğunluk %85 olarak ölçüldü

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözlemlendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametinde trafik ağır ilerledi.



%85 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı kesimlerinde, Kartal, Maltepe ve Kadıköy'ün bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise yoğunluk D-100 kara yolu Edirne istikametinde Topkapı'dan başlıyor, Avcılar-Beylikdüzü arasında bazı mevkilerde trafik durma noktasına geldi.

