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    • Yaşam
    • 28.12.2021 05:03
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    • 28.12.2021 05:03
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    Zonguldak - Ankara karayolunda heyelan meydana geldi! Yolun şeridi ulaşıma kapandı

    Zonguldak - Ankara karayolunda heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kayan kaya parçaları ve toprak yığını yolun bir şeridini ulaşıma kapandı. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
    Zonguldak’da heyelan meydana geldi!

    Zonguldak - Ankara kara yolunda 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi.



    Yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, ekipler temizleme çalışması başlattı.



    Heyelan, saat 22.30 sıralarında Zonguldak- Ankara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi.



        Zonguldak yönünde yüksek kesimden kayan kaya parçaları ile birlikte toprak yığını nedeniyle kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.



        Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.



        TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
        Trafik, diğer şeritten kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlandı.
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            Haberler Yaşam Zonguldak - Ankara karayolunda heyelan meydana geldi! Yolun şeridi ulaşıma kapandı
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