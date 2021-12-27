Isınmak isterken az kalsın canından oluyordu! Yer: Afyon

Afyonkarahisar'da doğalgaz tesisatını yapacak firma gecikince evinde üşüdüğü için kömür sobasını yakan kadın bacanın tutuşması sonucu az kalsın canından oluyordu.



Olay, Çavuşbaş Mahallesi, Çavuşbaş Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine doğalgaz tesisatı döşetmek için bir süre bekleyen Cemile Güney isimli kadın firma çalışanları gecikince üşüdüğü evde kömür sobası yakarak ısınmak istedi.

Ancak sobaya birkaç parça odun atan Güney'in evinin bir anda bacası tutuştu. Güney önce kendi imkanları ile bacayı söndürmeye çalışırken bunda başarılı olmayınca kendisini can havliyle dışarı attı. Komşuları ise evden çıkan dumanı görünce itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bacadan çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürdü. Olayın ardından inceleme başlatıldı.