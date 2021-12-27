Esenyurt'ta ilginç olay! Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar

Olay, 21 Aralık Salı günü Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti.
Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi. Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat'ın sevinci yarıda kaldı. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna "İşte böyle çalarız" yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.
"ARABAMI PERİŞAN ETMİŞLER"
Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, "21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim.