Esenyurt'ta ilginç olay! Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar

Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde 'İşte böyle çalarız' yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz" dedi.



"BU VİCDANSIZLARA NE DİYEBİLİRİM"

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat, "Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu" dedi.