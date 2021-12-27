4 yaşında Asiye Ateş'in pitbull vahşetinde yaralanması sonucu Doku nakli için Prof. Dr. Ömer Özkan’a emanet edildi





Hemen hastaneye kaldırıldı. Burada geçirdiği 3 ameliyatın ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı. Deneyimli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın şifalı ellerine bırakıldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, ameliyat için gerekli hazırlıkları tamamladı. Dün, Asiye ameliyata alındı. Küçük çocuğa bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılacağı açıklandı.