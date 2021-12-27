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    4 yaşında Asiye Ateş'in pitbull vahşetinde yaralanması sonucu Doku nakli için Prof. Dr. Ömer Özkan’a emanet edildi

    Asiye Ateş, 2 pitbullun saldırısına uğradı. Doku nakli için Prof. Dr. Ömer Özkan’ın şifalı ellerine bırakıldı. Dün, kritik operasyon gerçekleşirken ona vahşeti yaşatan iki köpekle fotoğrafları ortaya çıktı...

    Hayatımıza ’doku’ndu

    83 Milyonun kalbi, günlerdir Asiye'yle birlikte attı. Gaziantep'te yaşayan Asiye Ateş, daha 4 yaşındaydı. Çarşamba günü, evinin bahçesinde oynarken iki pitbullun saldırısına uğradı. Ağır yaralandı.



    Hemen hastaneye kaldırıldı. Burada geçirdiği 3 ameliyatın ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yollandı. Deneyimli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan'ın şifalı ellerine bırakıldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, ameliyat için gerekli hazırlıkları tamamladı. Dün, Asiye ameliyata alındı. Küçük çocuğa bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılacağı açıklandı.



    İlk görüntüde Asiye, sahibinin dolaştırdığı iki köpekle oynuyor. Ancak basket sahasına gelindiğinde sinirlenen iki pitbull cinsi köpek küçük kıza saldırıyor.



        YAKINDAN İLGİLENİYOR
        Başkan Erdoğan, dün Asiye'nin babası Hüseyin Ateş'i telefonla aradı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Namazımda Asiye için dua edeceğim. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbim şifalar versin.



        YARALARI SARILACAK
        Türkiye, Asiye'yi bağrına bastı. Ateş ailesinin yaralarının sarılması için yardım kampanyası başlatıldı. Bir grup, baba Hüseyin Ateş'e iş bulmak için kolları sıvadı. Şarkıcı Demet Akalın ailenin bir yıllık ev kirasını ödeyeceğini açıkladı.

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        Haberler Yaşam 4 yaşında Asiye Ateş'in pitbull vahşetinde yaralanması sonucu Doku nakli için Prof. Dr. Ömer Özkan’a emanet edildi
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