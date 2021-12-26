Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Şermin ile Ümit Uzun'un yavruları Utku Yusuf ve Asiye Damla

Nadire ile Osman Sarıoğlu'nun prensesleri Nil Sarıoğlu

Ezgi ile Sadık Önvermez'in yavruları Aykut Ayaz ve Zeynep Mira

Deniz ile Birol Şentürk'ün yavruları Görkem Tuna ve Abdülhamid Han

Tuğba ile Osman Kaya çiftinin çocukları Beril ve Kutay

Nur ve Mustafa Öz çiftinin çocukları Miraç Öz

Aysun ile Cengiz Oğuz'un yakışıklısı Seymen Ege Oğuz