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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Aralık 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 26 Aralık 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Şermin ile Ümit Uzun'un yavruları Utku Yusuf ve Asiye Damla

    Nadire ile Osman Sarıoğlu'nun prensesleri Nil Sarıoğlu

    Ezgi ile Sadık Önvermez'in yavruları Aykut Ayaz ve Zeynep Mira

    Deniz ile Birol Şentürk'ün yavruları Görkem Tuna ve Abdülhamid Han

    Tuğba ile Osman Kaya çiftinin çocukları Beril ve Kutay

    Nur ve Mustafa Öz çiftinin çocukları Miraç Öz

    Aysun ile Cengiz Oğuz'un yakışıklısı Seymen Ege Oğuz

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Aralık 2021
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