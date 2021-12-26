Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Aralık 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde Pazar ve pazartesileri çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Şermin ile Ümit Uzun'un yavruları Utku Yusuf ve Asiye Damla
Nadire ile Osman Sarıoğlu'nun prensesleri Nil Sarıoğlu
Ezgi ile Sadık Önvermez'in yavruları Aykut Ayaz ve Zeynep Mira
Deniz ile Birol Şentürk'ün yavruları Görkem Tuna ve Abdülhamid Han
Tuğba ile Osman Kaya çiftinin çocukları Beril ve Kutay
Nur ve Mustafa Öz çiftinin çocukları Miraç Öz
Aysun ile Cengiz Oğuz'un yakışıklısı Seymen Ege Oğuz