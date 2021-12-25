Devlet pitbulların saldırısına uğrayan minik Asiye için seferber oldu: Bizim için özel uçak tuttular

Prof. Dr. Ömer Özkan ile de görüştüklerini anlatan Ateş, kızının birkaç seans operasyon geçireceğini, durumunun ilk güne göre daha iyi olduğunu anlattı.



"KIZIMIN ELİNDEN TUTUP HASTANEDEN ÖYLE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yormamak için kızıyla konuşmaktan korktuğunu belirten Ateş, şöyle devam etti: