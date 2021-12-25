Devlet pitbulların saldırısına uğrayan minik Asiye için seferber oldu: Bizim için özel uçak tuttular

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, kızının devletin gücüyle hayatta kaldığını belirterek "Asiye'nin canı yandı başka çocukların canı yanmasın." dedi. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam ediliyor.
Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek hem çocuğu gördü hem de ailesiyle görüşme gerçekleştirdi. Minik Asiye'ye hafta içinde bazı operasyonların yanı sıra doku nakli yapılması planlanıyor.
Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, AA muhabirine, devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini söyledi. Kızının sağlığının önemine işaret eden Ateş şunları kaydetti: