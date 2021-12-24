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    • Yaşam
    • 24.12.2021 12:27
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    • 24.12.2021 12:27
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    Sakarya'da facianın eşiğinden dönüldü: Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım çalışması yapılan yol kenarında yürüyen vatandaş, rögar kapağına bastığı esnada kendini çukurun içinde bulduğu düştü. Çukurun içine tamamen düşmekten son anda ellerini koyarak kurtulan genci bulunduğu yerden arkadaşı çıkarttı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İHA
    Rögar kapağı sonu oluyordu! Facianın eşiğinden döndü

    Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi'ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda, kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaş, rögar kapağına basarak çukurun içine düştü.

    Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaşı, yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı.


    O ANLAR KAMERADA
    Panik yaşatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışma yapılan bölgede yürüyen iki kişiden birinin rögar kapağının üzerine basarak içeriye düşmesi ve arkadaşı yardımı ile bulunduğu yerden çıkması yer aldı.

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    Haberler Yaşam Sakarya'da facianın eşiğinden dönüldü: Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu
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