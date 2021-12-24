Sakarya'da facianın eşiğinden dönüldü: Bastığı rögar kapağı sonu oluyordu

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi'ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda, kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaş, rögar kapağına basarak çukurun içine düştü.

Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaşı, yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı.



O ANLAR KAMERADA

Panik yaşatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışma yapılan bölgede yürüyen iki kişiden birinin rögar kapağının üzerine basarak içeriye düşmesi ve arkadaşı yardımı ile bulunduğu yerden çıkması yer aldı.