Öğretmen değil canavar!

Okul, herkesin eğitim gördüğü yuvaydı. Öğretmenlerse örnek aldığımız kahramanlardı. Ancak önceki gün kendine öğretmen diyen bir cani, öğrencisini dersten çıkartıp dayak attı! O anlar, Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Korkunç olay Aksaray'da 14 Aralık'ta yaşandı. Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan A.R.Y, 11 yaşındaki T.K.'yı önce sınıftan çıkarttı. Sonra da küçük çocuğu koridorda tekme tokat dövmeye başladı!

Boğazını sıktığı, kafasını duvara vurduğu T.K.'nın yalvarmalarına bile aldırmadı. Şiddet anı, okulun güvenlik kameralarına da yansıdı. Dehşeti yaşayan T.K., durumu ailesine anlattı. Baba D. K.'nın şikayeti üzerine öğretmen için soruşturma başlatıldı. Görevden uzaklaştırılan Yücel hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca ismi, okulun internet sitesindeki teşkilat şemasından da kaldırıldı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

Cani A.R.Y'nin dosyası kabarık çıktı! Daha önce görev yaptığı Sakarya ve İstanbul'da da öğrencilerine şiddet uygulayan cani öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

İDDİALAR KORKUNÇ

Dede S. K, yaşanan olaya tepki gösterdi. "Bu öğretmen torunuma derste 'Sen anlamıyorsun' diye resim yaptırıyormuş. Bir öğrenci, A.R.Y'ye giderek torunumun ona küfrettiğini söylemiş. O da dersten koridora çıkarıp dövmüş. Böyle psikopatları neden devlet besliyor? Neden görevine son vermiyor?" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da A.R.Y'nin tutuklanması için binlerce tweet atıldı:

SEN neyin hırsını el kadar çocuktan alıyorsun!

BÖYLE ruh hastaları eğitim hayatından uzaklaştırılmalı.

TUTUKLAYIN bu caniyi. Çocuklarımızın üzerinden çeksinler ellerini.

BUNU yapan insan olamaz!

GÜCÜN anca savunmasız bir çocuğa mı yetti!

ELLERİN kırılsın!

ÇOCUKLAR bilgiyle eğitilir, dayakla değil.