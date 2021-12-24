Kütahya’nın Emet ilçesinde cuma namazı kıldırmaya giden imam Ahmet Er'e araba çarptı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana gelen kazada cuma namazını kıldırmak ve hazırlık yapmak üzere İmam Hatip Camii'ne gitmek için yola çıkan imam Ahmet Er'e anayoldan geçtiği esnada M.Ç. yönetimindeki 43 PD 455 plakalı araç çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.