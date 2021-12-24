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    • Yaşam
    • 24.12.2021 23:58
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    • 25.12.2021 00:05
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    Kütahya’nın Emet ilçesinde cuma namazı kıldırmaya giden imam Ahmet Er'e araba çarptı

    Kütahya’nın Emet ilçesinde cuma namazını kıldırmak için camiye giden imam Ahmet Er’e araç çarptı. Kazada yaralanan imam hastaneye kaldırılırken ayağında kırık bulunduğu öğrenildi.

    Cuma namazı kıldırmaya giden imama araba çarptı

    Kütahya'nın Emet ilçesinde Okullar Caddesi İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana gelen kazada cuma namazını kıldırmak ve hazırlık yapmak üzere İmam Hatip Camii'ne gitmek için yola çıkan imam Ahmet Er'e anayoldan geçtiği esnada M.Ç. yönetimindeki 43 PD 455 plakalı araç çarptı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



    AYAĞINDA KIRIK VAR
    Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan imam Er, yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



    İmam Er'in sağlık durumunun iyi olduğu, ayağında kırık bulunduğu öğrenildi.

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