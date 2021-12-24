Beklenen kar, Türkiye'yi teslim aldı! Yurdun dört bir yanı beyaz örtüye boyandı (Yaşam haberleri)

Kara kış kapıyı çaldı! Aralık ayının son günlerini yaşarken Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelmeye başladı. Sivas'taysa soğuk rekoru kırıldı! Eksi 26,6 dereceyi gören İmranlı'da göller bile buz tutmaya başladı! Vatandaşlar sokak hayvanları için mama bıraktı. Afyonkarahisar da rekor kırdı! Termometrelerin eksi 17 dereceyi gördüğü kentte, termometreler bile soğuk havadan nasibini aldı! Vatandaşlar soğuktan korunmak için evden çıkmadı. 800 metre derinlikten çıkan termal suyun aktığı yapay şelalenin bile donması şaşkınlık yarattı.

GARANTİNA

Yurdum insanı COVİD-19'a fırsat vermedi. Aşısını oldu, tedbirlerine devam etti. Salgınla mücadelenin en güzel örneğiyse Edirne'den geldi. Havsa İlçesi'ne bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köyleri, katil virüsten korunmak için gönüllü karantinaya girdi! Camiler, kahvehaneler kapatıldı, düğün ve mevlitlere yasak getirildi. Osmanlı Köyü muhtarı Arif Aytaç, "Karantina 10 gün sürecek" dedi.

GURURLUYUZ DOZTUM

Türkiye, COVİD-19'la mücadelede destan yazdı. Şimdi de yerli ve milli aşısı Turkovac'ın gururunu yaşadı. Acil kullanım onayı verilen ve seri üretime geçilen yerli aşımızın ilk sevkiyatı dün Ankara'ya yapıldı. Özel nakliye aracına yüklenen 150 bin adet aşı, çalışanların alkışları eşliğinde başkente doğru yola çıktı.

KAVALA'YA TAHLİYE YOK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Aralık'ta yapılan duruşmada, işadamı Osman Kavala'nın tahliye istemini reddetmişti. Duruşmayı da 17 Ocak 2022'ye ertelemişti. Mahkeme dün dosya üzerinden Kavala'nın aylık tutukluluk durumunu ele aldı. Tahliye yönünde karar çıkmadı.

İETT ŞOFÖRÜ BIÇAK ÇEKTİ

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı.

İŞTE LİLİBET

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle, 6 ay önce dünyaya gelen kızları Lilibet ile çekilen aile pozlarını ilk kez paylaştı. Çift, "Bu yıl 2021'de kızımız Lilibet'i kucakladık. Archie bizi 'Anne' ve 'Baba', Lili ise bizi bir aile yaptı" dedi.

MÜZİĞİN ACI GÜNÜ

Türk Sanat Müziği'nin iki usta isminden acı haber geldi. Bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95), hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Faruk Tınaz, yaşamını yitirdi. Tınaz ayrıca TJK Yönetim Kurulu üyesiydi.

VAY ANASINI!

Hollywood yıldızı Penelope Cruz anneliğini anlattı: Çocuklarımın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanmasına izin vermem.

GÖNLÜ ZENGİN

Temizlikçi Fatma Güngör çalıştığı restoranda para dolu zarf buldu. Kuruşuna dokunmadan sahibine koştu.

AYŞE ŞOKTA

Oyuncu Ayşe Tolga, evine gündelikçi aldı. Ancak iddiaya göre H.T. adlı temizlikçi, 1 milyon TL'lik mücevherlerini çaldı.

KAHVENİN HATIRI OLSUN

Ankara Sincan'da M.C., teknisyen eşi H.C.'nin kendisini aldattığını iddia etti. İkili birbirine girdi. Hakarete uğradığını belirten genç kadın, savcılığa gitti. Ardından taraflar Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Genç kadın burada, "Eşim bana işyerinde kahve ısmarlarsa barışırım" dedi. Buna çok şaşıran koca, işlerinin yoğun olduğunu belirterek karısının isteğini ancak bir ay sonra yapabileceğini söyledi. Çifte 1 ay süre verildi.

97 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 97 milyon 420 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 220'şer lira, 4 bilenler 503'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.