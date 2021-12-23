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    • Yaşam
    • 23.12.2021 15:32
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    • 23.12.2021 15:49
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    Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi! İşte saniye saniye ölümden kurtuluş anları

    İstanbul'da D-100 Karayolu Çatalca mevkisinde yolda ilerlerken video kaydı yapan bir sürücünün önünde bulunan TIR devrildi. Araç sürücüsünün TIR'a çarpmaktan son anda kurtulduğu görüntüler saniye saniye görüntülendi.

    İşte saniye saniye ölümden kurtuluş anları

    D-100 Karayolu Çatalca mevkiinde bir TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazanın yaşandığı sırada cep telefonu ile video kaydı yapan sürücü, önünde devrilen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.



    Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çatalca mevkiinde meydana geldi.

    İşte saniye saniye ölümden kurtuluş anları

    Tepecik istikametine giden karayoluna bağlanan TIR, virajı alamayarak devrildi.

    TIR'ın devrildiği sırada, arkasında seyreden otomobilin sürücüsü de cep telefonu kamerası ile kayıt halindeydi. Otomobil sürücüsü, önünde devrilen TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.



        TIR'ın devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D-100 Karayolu'na bağlanmak için viraja giren TIR'ın devrildiği görülüyor. O anlar kaydeden sürücü de devrilen TIR'a çarpmamak için son anda manevra yapıyor.

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        Haberler Yaşam Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi! İşte saniye saniye ölümden kurtuluş anları
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