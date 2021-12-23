Seyir halinde video çekerken önünde TIR devrildi! İşte saniye saniye ölümden kurtuluş anları





TIR'ın devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, D-100 Karayolu'na bağlanmak için viraja giren TIR'ın devrildiği görülüyor. O anlar kaydeden sürücü de devrilen TIR'a çarpmamak için son anda manevra yapıyor.

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