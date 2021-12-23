Çamura saplanan traktöründen inip, 7 km yürüdükten sonra donarak öldü (Yaşam haberleri)

Eskişehir Mahmudiye'de ilçesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Yıldırım Töre, 19 Aralık'ta arkasında pulluk takılı traktörüyle evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yıldırım Töre'nin kullandığı traktör kırsal Doğanköy Mahallesi'ndeki bir tarlada bulundu. Ekipler, Töre'nin çamura saplanan traktöründen inip, 7 KM yürüdükten sonra donarak öldüğünü söyledi.

HAYATA DÖNÜŞ

Antalya Kemer'de Feride ve Şahin Öncel (31) çifti, anne karnındaki bebeklerinin sağlık sorunları yaşadığını öğrendi. Doktorlar, Feride Öncel'e kalp atışını duymadıkları için hamileliği sonlandırabileceklerini söyledi. Bebeğin yüzde 99 oranında down sendromu riski taşıdığını öğrenen genç kadın, Mira ismini verdiği çocuğunu doğurdu. Kalbinde delikle birden dünyaya gelen minik bebek, 25 gün yoğun bakım ünitesinde yattı. 3 kiloya ulaşınca acil ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonucunda hayata tutundu.

NETİCE KAOS

ABD'deki araştırmalarda dünyanın yaşayacağı birkaç günlük internet kesintisinin büyük kaoslara neden olacağı ortaya çıktı: İletişim kesilecek. Yiyecek stoklarında büyük kriz yaşanacak. Kredi kartı ve online bankacılık çökecek. Borsalar krize girecek. Alım-satımlarda aksamalar olacak. Hisse piyasası duracak. Birçok istihbarat servisi bitecek.

FİTNE KAHVE

Uyanıklar kahveye de hile kattı. Uzmanlar uyardı: Ucuz kahveden kaçının. Çünkü içine kavrulmuş nohut katıyorlar. Bu yüzden çekirdeğini tercih edin.

ŞİŞE BAK!

Mardin'de öğretmen M.A, annesine yanlış ilaç yazıldığını söyledi. Doktor Bayram Yıldız'ı kolonya şişesi ile darbetti.

HERMES'E KAPAK

Fransız Chanel, rakibi Hermes'le yarıştı! Klasik kapaklı çantası son 2 yılda yüzde 60 zamlandı. 9 bin 500 dolara (118 bin TL) çıktı.

HAVADA PANİK

Boeing'in CEO'su Dave Calhoun ile Airbus'ın CEO'su Jeffrey Knittel, ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup gönderdi. Mektupta, 5G teknolojisinin "havacılık endüstrisi üzerinde büyük bir olumsuz etki" yapacağı endişesi dile getirilerek "5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebilir" uyarısı yapıldı.

OLMAZ OLSUN BÖYLE ÖĞRETMEN

Aksaray'da, bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki öğretmen Gülcan Ünlü, müdahale edip öğrenci T.K.'yı, kurtardı. Hastaneye kaldırılan öğrenciye 10 günlük rapor verildi. Gözaltına alınan Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

106 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 106 milyon 460 bin lira devretti. 5+1 bilen bir kişi, 622 bin lira kazandı. 5 bilenler 127'şer bin lira, 4 bilenler bin 290'ar lira, 3 bilenler 99'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

5.3 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 5 milyon 348 bin lira devretti. 5 bilenler 14 bin 530'ar, 4+1 bilenler 415'er, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 19'ar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.