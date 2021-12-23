Ankara - Konya karayolunda TIR'la çarpışan kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman (39) ile kızı Derya Halman (17) yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Adem Halman (43) ve 3 çocuğu ile TIR şoförü de yaralandı.



Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara - Konya karayolunun 87'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Taş yönetimindeki 33 AGA 680 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı 23 HL 471 plakalı kamyonet çarpıştı.