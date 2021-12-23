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    • Yaşam
    • 23.12.2021 08:22
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    • 23.12.2021 08:22
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    Ankara - Konya karayolunda korkunç kaza! Anne kız yaşamını yitirdi! 5 yaralı

    Ankara - Konya karayolunda dün gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Aynı yönde giden bir TIR ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan anne kız yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

    TIR’la kamyonet çarpıştı! Anne kız yaşamını yitirdi

    Ankara - Konya karayolunda TIR'la çarpışan kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman (39) ile kızı Derya Halman (17) yaşamını yitirdi. Kazada kamyonet sürücüsü Adem Halman (43) ve 3 çocuğu ile TIR şoförü de yaralandı.

    Kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara - Konya karayolunun 87'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Taş yönetimindeki 33 AGA 680 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı 23 HL 471 plakalı kamyonet çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ve kızı Derya Halman olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü baba Adem Halman ve diğer çocukları Sabahattin Halman (20), Adem Halman (14), Ayfer Halman (9) ve TIR şoförü Adem Taş yaralandı.

    Yaralılardan Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Ankara - Konya karayolunda korkunç kaza! Anne kız yaşamını yitirdi! 5 yaralı
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