Kalp hastalığı ile dünyaya gelen Melek Atıcı mucize şekilde yapılan nakille iyileşti!

Yüreklere işleyen haberin adresi İzmir'di. 37 yaşındaki Melek Atıcı, kalbinde delikle dünyaya geldi. 8 yaşındayken kalp romatizması olduğu belirlendi. Sağlık sorunları her geçen gün artan Atıcı, 35 yaşına kadar 3 açık kalp ameliyatı ve 7 kez anjiyo geçirdi. 4 ay önce de acil kalp nakli listesine girdi. Uygun organ bulununcaya kadar da hayatına yapay kalp destek cihazıyla devam etti.







Geçtiğimizgünlerde uygun kalbin bulunmasıyla nakil olan genç kadın, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. "Bu süreçte benim ve eşimin bir hayali evlat sahibi olabilmekti. Hastalıktan dolayı evlat sahibi olamamıştım. İnşallah en yakın zamanda bir evlat sahibi oluruz. Bir de eşimle sağlıklı insanlar gibi dışarda dolaşmak istiyorum" dedi.

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