Kendisini Etham Salomon olarak tanıtıp kadınları kandırıyordu! O avukat dolandırıcıyı yakalattı

Ankara'da Erkan G, sosyal medyadan tanıştığı kadınlara kendisini Etham Salomon olarak tanıttı. Onları lüks restoranlara götürdü. İsrailli bir bürokrat olduğunu, üst düzey birçok kişinin ismini vererek bu kişilerle iş yaptığını söyleyerek birçok vaatte bulundu.

Evlilik teklifini kabul eden kadınlara lüks villa alacağını söyleyen Erkan G. 2 milyon liralık vurgun yaptı. Avukat Nuran Özdemir'in lüks villasını da 6 milyon 900 lira karşılığında almak istedi. Özdemir, ödeme planı konusundaki sözleri üzerine Erkan G.'den şüphelendi. G.'yi İsrail Büyükelçiliği'ne sordurdu.

Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını söylemesi üzerine satıştan vazgeçtiğini söyleyerek polise bildirdi. 42 ayrı araması da olan Erkan G. yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.