İştagram hesabı!

Şaşkına çeviren olayın merkezinde, İş GYO Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Karluk Çetinkaya vardı. Ünlü işadamı 14 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden Neşe isimli genç bir kadınla tanıştı. Cinsel içerikli mesajlar attı! Kısa süre sonra da hareketlerinden rahatsız olduğunu belirterek genç kadının numarasına engeli bastı. Ancak Neşe, başka bir numaradan şantaj mesajları atmaya başladı! 'Eğer para vermezsen konuşmalarımızı eşine göndereceğim' diyerek tehditler yağdırdı. Paniğe kapılan Murat Karluk Çetinkaya, genç kadının IBAN hesabına önce 10, ardından 3 bin 500 lira yolladı! Tehditlerin devam etmesi üzerine soluğu mahkemede aldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DİLEK YAMAN DEMİR.