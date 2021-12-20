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    • Yaşam
    • 20.12.2021 18:02
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    • 20.12.2021 18:05
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    Gaziantep'te fuhuş operasyonu!

    Gaziantep'te kent genelinde fuhuş operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı. Operasyonda 86 şahsa da idari para cezası uygulandı.

    İHA
    Gaziantep’te fuhuş baskını!

    Gaziantep'te fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.

    5 TUTUKLAMA
    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhuş operasyonu yaptı. Yapılan operasyon kapsamında fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    86 ŞAHSA PARA CEZASI
    Operasyon kapsamında 86 şahsa ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te fuhuş operasyonu!
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