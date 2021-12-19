Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.12.2021 16:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.12.2021 16:22
    ABONE OL

    Antalya'da şiddetli rüzgar park halindeki eşya yüklü kamyonu devirdi! "Neye uğradığımı şaşırdım"

    Antalya'da şiddetli rüzgar etkisini artırarak sürdürdü. Manavgat'tan Alanya'ya ev eşyası taşımaya hazırlanan bir kamyon, rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Nakliyeci Levent, "Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi" dedi.

    Şiddetli rüzgar park halindeki eşya yüklü kamyonu devirdi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev eşyalarını kamyonete yükleyip Alanya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan Adem Levent'in şiddetli rüzgar ve yağıştan dolayı kenara çektiği kamyonu rüzgarın etkisi ile devrildi. Nakliyeci Levent, "Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi" dedi.



    Manavgat'tan ev eşyası yükleyip Alanya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan nakliyeci Adem Levent, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 38 ZF 443 plakalı kamyonunu Çenger Mahallesi sınırlarında yolun sağına çekti. Şiddetini arttıran rüzgar, ev eşyası dolu kamyonun devrilmesine neden oldu. Nakliyeci Adem Levent, olay karşısında şaşırırken, çevredeki görgü tanıkları hortum çıktığını iddia etti.



    "HORTUM ÇIKTIĞINI SÖYLEDİLER"
    Yaşadığı panik anlarını anlatan Adem Levent, "Şiddetli rüzgar ve yağmur sebebiyle yolun sağına çektim. Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yine İETT yine kaza!
    Haberler Yaşam Antalya'da şiddetli rüzgar park halindeki eşya yüklü kamyonu devirdi! "Neye uğradığımı şaşırdım"
        SON DAKİKA