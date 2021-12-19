Antalya'da şiddetli rüzgar park halindeki eşya yüklü kamyonu devirdi! "Neye uğradığımı şaşırdım"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev eşyalarını kamyonete yükleyip Alanya'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan Adem Levent'in şiddetli rüzgar ve yağıştan dolayı kenara çektiği kamyonu rüzgarın etkisi ile devrildi. Nakliyeci Levent, "Dörtlüleri yakıp beklerken bir anda rüzgarla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kamyon yolun ortasına devrildi. Yolun kenarındaki vatandaşlar hortum çıktığını söyledi" dedi.