Kocaeli Belediyesinde çalışan temizlik görevlisi intihar etti! Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü

Kocaelı'nin Körfez İlçesi Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 4 çocuk babası Celal Serçe, 6 yıl önce sokakta temizlik yaparken, içinde 20 bin lira bulunan çanta buldu. İçindeki kimlikten çantayı sahibine ulaştıran Serçe, "yılın işçisi" seçildi. Önceki gün öğle saatlerinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasından geçen vatandaşlar, terk edilmiş bir araçta yatan bir kişiyi görünce polisi aradı.
Polisler, ölen kişinin Celal Serçe (47) olduğunu ve tabancayla intihar ettiğini belirledi. Bu olayın hemen ardından, görme engelli olan ve bir yıl önce eşinden ayrılan Nebahat Er'den (35) haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Er'in evine giden polisler boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Evde yapılan incelemede, Celal Serçe'nin cep telefonunu ve parmak izleri bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, evli olan Celal Serçe'nin, Nebahat Er ile ilişkisinin olduğunu ve aralarındaki tartışmada kadını öldürüp intihar ettiğini belirledi.
Polisler, ölen kişinin Celal Serçe (47) olduğunu ve tabancayla intihar ettiğini belirledi. Bu olayın hemen ardından, görme engelli olan ve bir yıl önce eşinden ayrılan Nebahat Er'den (35) haber alamayan yakınları, polisten yardım istedi. Er'in evine giden polisler boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Evde yapılan incelemede, Celal Serçe'nin cep telefonunu ve parmak izleri bulundu. Soruşturmayı derinleştiren polis, evli olan Celal Serçe'nin, Nebahat Er ile ilişkisinin olduğunu ve aralarındaki tartışmada kadını öldürüp intihar ettiğini belirledi.