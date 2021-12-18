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    • Yaşam
    • 19.12.2021 00:02
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    • 19.12.2021 00:05
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    Ankara’da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

    Son dakika haberleri... Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir kadını tehditle fuhuşa sürüklediği iddia edilen 4 şüpheliye operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tehdit, fuhuş ve alıkoyma suçlarından gerekli işlemler yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

    Ankara’da fuhuş operasyonu!

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alıkonulan, tehdit ve zorlama ile fuhuşa sürüklendiği bildirilen G.C. isimli kadın ile birlikte yaşadığı cezaevinden izinli çıkan A.A. ikametlerinden, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınarak, Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirildi.

    4 GÖZALTI
    Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında tehdit, fuhuş ve alıkoyma suçlarından gerekli işlemler yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

    G.C. isimli kadın ise polis ekipleri tarafından daha önce beraber yaşadığı annesinin ikametine teslim edildi.

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