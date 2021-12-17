Karaborsa, mahkemeye intikal ettirildi! Otostokçu operasyonu yapıldı

Antalya'da 28 kişi bir bayi ile 250 bin lirası peşin, 55 bin lirası da teslimat sırasında olmak üzere 305 bin liradan anlaştı. 250 bin lirayı hesaba havale edip, aracı teslim almak için ceplerinde 55 bin lira ile bayiye giden müşteriler, şok bir talep ile karşılaştı. İddiaya göre otomobil bayii, "Elden teslim için ödemeniz gereken tutar 150 bin liraya çıktı" dedi.

Alıcılar 95 bin liralık farkı ödemek istemeyince, firma araçları teslim etmeyip paraları iade etti. Müşterilerden Mehmet Y.'nin avukatı Abdullah İlkkahraman, firma hakkında 'vergi kaçakçılığı' ve 'stokçuluk' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.