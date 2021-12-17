Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 35 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Baskınlarda fuhuş baronu Hakan A. ve kardeşi Niyazi A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 9'u kadın 15 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın da kurtarılmıştı.