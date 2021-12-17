'Bedava tatil kazandınız' ile sevinen on binlerce kişi mağdur

Özellikle Yalova'da "Devre Mülk" tekeli oluşturan Karaderili Şirketler Gurubu'nun, vatandaşlara verdiği sözü tutmadığı iddia edildi. Orhan Karaderili'nin sahibi olduğu şirket ve ortakları, iddiaya göre vatandaşlara "tatil kazandınız" mesajı yolluyor. Sonra misafir ettiği müşterilere, "Devre mülk" satışı yaparak sözleşme imzalatıyor. Ancak daha sonra sözleşmede olan yükümlülüklerinin hiç birini yerine getirmiyor. Sözleşmelerin iptal edilip paralarının geri ödenmesini isteyen müşterilere de cevap verilmiyor.

DOLANDIRICILIK DAVASI

Bu şekilde on binlerce mağdur olduğu belirtiliyor.

Mağdur İsmail Dönmez de "tatil kazandınız" yalanıyla tuzağa düşürüldüğünü, 7 ayrı sözleşmeye imza attığını, bugünün parasıyla 400 bin liranın üzerinde kayba uğradığını belirterek, "Verilen sözlerin hiç biri tutulmadı. 10 yıldır, hizmetlerden yararlanmadım. Resmen paramı kullandılar" dedi. Şirkete, sözleşmelerin iptali ve parasının iadesi için ihtarname gönderdi. Dönmez'in avukatı Aybüke Burcu Alagöz, "Müvekkilim gibi on binlerce kişi bulunmaktadır. Mağduriyete uğrayan ve bize ulaşan müvekkiler için mağduriyete neden olan şirketler hakkında hukuki süreç devam etmektedir. Şirketi aradığımızda muhatap bulamıyoruz" ifadesini kullandı.