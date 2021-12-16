Japon doktorlardan şaşırtan ameliyat! Doğmamış bebeğe kalp operasyonu (Yaşam haberleri)

Japonya Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Merkezi (NCCHD) teknolojinin geldiği noktayı 45 dakikalık bir operasyonla kanıtladı. Temmuz ayında merkez, 25 haftalık hamile bir annenin rahmindeki ceninin aort damarında problem gördü. Hemen ameliyata alınan annenin karnındaki bebeğin kalbine balon kateter yerleştirildi. Sol ventrikül büyümesi uyarıldı. Bir ay sonra da bebek sezaryen ile güvenli bir şekilde dünyaya getirildi. Sağlık durumu gayet iyi olan bebeğin 4 hafta daha hastane kontrolünde izleneceğine dikkat çekildi. Dr. Haruhiko Sago, "Çok riskli bir ameliyattı" dedi.

DRİFT HEYECANI

Bir yandan Zir Vadisi Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan 20 bin metrekarelik alanı Tekno Motor Kampüsü yapmak için çalışmalar devam ederken Sincan Belediyesi drift gösterisi ile kampüsün tanıtımını yaptı. Tanıtım etkinliğine ünlü drift pilotları Berfu Tutumlu, Murat Özkan, Ahmet Parlatan, Kenan Şimşek, Murat Yolcu nefes kesen bir gösteri sürüşü gerçekleştirdi. Pilotlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sosyal medyada birçok kişi, bu özel çalışmalar nedeniyle Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

İNCE HESAP!

Obezite, modern çağın vebasıydı! Dünyadaki obezite sıralamasında 5'inci olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni panik sardı! Resu'l-Hayme Emirliği toplumu bilinçlendirmek için 'Zayıflama yarışması' düzenleme kararı aldı. BAE Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada dereceye girenlerin, verdikleri her kilogram için 500 dirhem (yaklaşık 130 dolar) ödül kazanacağı açıklandı. Binlerce kişinin başvurduğu yarışma, 10 hafta sürecek...

COVİD'E YENİLDİ

Bursa'da 6.5 aylık hamile olan Özge İlhan, bir ay önce COVİD-19 yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra entübe edilen İlhan'ın bebeği de sezaryenle alındı. Tedavisine devam edilen genç anne, kurtarılamadı. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadın, dün toprağa verildi.

HATIRLATMA DOZU 3 AYA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına önlem olarak hatırlatma dozunun, aşı takvimi üzerinden üç ay geçtikten sonra yaptırılabileceğini bildirdi. Koca, "Omicron varyantında tedirgin edici bir durum söz konusu değil" dedi.

ÇANTADA KEKLİK

Pandemi, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Milyarlarca insanı etkiledi. Güney Kore'de ise vatandaşlar gelecekteki olası fiyat artışlarını kendine dert etti! Lüks mağazalara akın etti. En ilgi görense ünlü Fransız markası Chanel'di. Yüzlerce Koreli sabah 5'te mağazanın önünde kuyruğa girdi. 9 bin 500 dolarlık çantayı almak için saatlerce bekledi.

WHATSAPP ÇAĞRISI DELİL SAYILDI

İzmir'de bir otel, evden çalışan personelini WhatsApp mesajıyla işe geri çağırdı. Personel işe gelmeyince de olay mahkemeye taşındı. Yargıtay, emsal kararlara atıfta bulunarak, WhatsApp yazışmalarını delil saydı. İşverenin haklı olduğu hükmüne vardı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Zanna, eşinin 1 milyon euroluk tazminat talebini kabul etmemişti. Ünlü şef, Demirbilek hakkında 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" iddialarında bulunmuştu.

OKUMAYAN ÇOCUK KALMASIN

Erzurum'da Sedat Emrem, devlet bursuyla okuyup öğretmen oldu. "Devlet babalık yaptı. Şimdi evlatlık sırası bende" diyerek 82 okula kütüphane kurdu. Kampanya yapıp topladığı 115 bin kitabı okullara yolladı. ALİ ALTUNTAŞ

YÜREĞİ YARALI

Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül, hastaneden çıktı. O saatlerde ise sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı son yolculuğuna uğurlandı.

ACININ KARESİ

Bursa'da Muhammed Hıdır Dokumacı, kaza geçirdi. Doktor eşi Dilek Şen Dokumacı ile birlikte can verdi. Yaralı kurtulan Taha'ya ise anne ve babasının öldüğü söylenmedi. Aileden geriye kalan ise bu fotoğraf karesiydi.

ÇOK AYIP!

Bursa'da iki kişi, otomobilin camını açtı. Ayılara selam çaktı. Ancak hayvanların saldırısına uğradı.

JANDARMALI SOYGUN

Ordu'da kar maskeli 6 kişi, 'Açın, jandarma' diyerek bir çiftin evine girdi. 200 bin TL'lik altın ve paraları gasp etti.

SON VASİYET

Ünlü oyuncu Belgin Doruk'un ölü bulunan oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı: Bana bir şey olursa annemin mezarına gömün.

103 MİLYON DEVRETTİ

6 + joker bilen çıkmayınca 103 milyon 633 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 194'er bin lira kazandı. 4 bilenler bin 954'er lira, 3 bilenler 123'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira ikramiye alacak.

4 MİLYON TL DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 43 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 260'ar lira, 4+1 bilenler 382'şer lira, 4 bilenler 37'şer lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.