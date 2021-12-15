Siirt Kurtalan'da otomobilde silahla vurulmuş iki ceset bulundu (Yaşam haberleri)

Siirt Kurtalan'da otomobilde silahla vurulmuş iki ceset bulundu. Vatandaşlar, bir araç içerisinde iki kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polisin araçta yaptığı incelemeler sonucu, vücuduna birden fazla kurşun isabet eden Meryem Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför koltuğunda oturan Şaban Taşkıran'ın ise, başından vurulduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Taşkıran, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Hastanede bilinci kapalı olan ve kalbi duran Şaban Taşkıran, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. DAVUT AĞAH

BİR ANLIK ÖFKEYMİŞ!

Şırnak'ta eski eşi Özlem Çopur'u (32) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.B. (35) tutuklandı. M.B., bir anlık öfkesine yenik düştüğünü söyledi. Çopur'un iki çocuğu ise dün ailesine teslim edildi.

YÜREKLER YANDI

İstanbul Esenyurt'ta önceki gece sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında soba devrilmesi sonucu yangın çıktı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Besme Hammud (5), Şahin Hammud (9), Ahmet Hammud (9) ve Selva Hammud (1) hayatını kaybetti. Anne Fatma Hammud (39) ile Sakkar Hammud (2) Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuğun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Hastaneden taburcu edilen Fatma Şehabi, sinir krizleri geçirdi. Komşular, babanın cezaevinde olduğunu ifade etti.

SAHTE İÇKİYE 11 KURBAN

İstanbul ve Sivas'ta, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi daha hayatını kaybetti. Son bir haftada Yalova, Kahramanmaraş, Antalya ve Sivas'ta sahte içki nedeniyle 8 kişi can vermişti. Böylece son 2 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'ye yükseldi.

YANLIŞLIKLA VURULMUŞ!

Ordu'da Dr. Aksın Serarslan pazar günü balkonunda çiçek sularken başından vuruldu! Yoğun bakımda tedavisi sürerken olay tüfeği ateşleyen Lami Aydın bulundu. İfadesinde şöyle konuştu: Pet şişeleri hedef alarak atış talimi yapıyordum. Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim.

OTOBÜS FACİASI!

Amasya'da yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Korkunç kazada Ebru Özbilen Demirtaş (30) ve İkram Akçay (69) yaşamını yitirdi. Yaralanan 24 kişi, hastanelere kaldırıldı. Otobüsün muavininin kayganlaşan yolda şoförü "Yavaş git" diye uyardığı iddia edildi.

SAHTE DOÇENTE 10 YIL İSTENDİ

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla tutuklanan Zehra Laçin için iddianame hazırlandı. Hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zarar vermek suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

EHLİYETİ SON ANDA KURTARDI

Sunucu Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da polis çevirmesine takıldı. 0,51 promil alkollü çıkınca ehliyeti alındı. Alkol metrenin hatalı promil oranı verdiğini savunan Samyeli, hastaneye giderek tahlil yaptırdı. Kanında 0,27 promil alkol çıktı! Mahkeme alkol oranının yasal sınırın altında olduğu belirtilerek ehliyetin iade edilmesini kararlaştırdı. ATAKAN IRMAK

ALTIN KAPLAMALI TARİH

Çorum'da bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen polis, bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, altın kaplama ahit sandığı 1 adet altın sikke para ve bıçak ele geçirildi. Tarih eserlerin 2017 yılında Amasya'da bulunan ve Hz. Süleyman'a ait olduğu tespit edilen 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğu, eserlerin Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiği tespit edildi.

VAKA SAYISI 21 BİN 477

Türkiye'de dün 358 bin 117 Covid-19 testi yapıldı. 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

SÜRPRiZ ZİYARET

Aydın Germencik adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu. Kedinin tüm ihtiyaçları çalışanlar tarafından karşılanıyor. Germencik Cumhuriyet Savcısı Ozan Oğuz, "Biz Ziya'yı çok seviyoruz. Burada rahat ve özgür" diyor.

CEP SİNEMA

İzmir'de amatör olarak sinema ile ilgilenen esnaf İbrahim Öztekin'in yazıp yönettiği ve cep telefonuyla çektiği 'Tehlikeli Kamp' adlı filmi, üç sinema salonunda gösterime girdi. Filmi sinemada sadece 82 seyirci izledi. Öztekin, "Yeni film yapacağım" dedi.

BABA VANGA YİNE KORKUTTU

Kahin Baba Vanga, 11 Eylül saldırısından Brexit sürecine kadar pek çok olayı bildi. 2022 yılı için tahminleriyle şöyleydi:

AFET YILI: Baba Vanga, 2004'te gerçekleşen deprem ve tsunamiyi bilmişti. Bu yıl da aynı doğal felaketlerin yaşanacağını söyledi.

KRİZ VE KITLIK: Birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını söyleyen Baba Vanga, büyük bir kıtlık yaşanacağını tahmin etti.

EYVAH UZAYLILAR: Baba Vanga, 2022'de uzaylıların dünyaya göktaşı gönderileceğini söyledi!

YİNE Mİ VİRÜS: Ünlü kahin buyıl Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini iddia etti.

HAYATA KELEPÇE

Bilecik'te üniversiteli Meltem Berberoğlu (19), midesine kelepçe taktırdı. Yurtta fenalaştı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama ne yazık ki kurtarılamadı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZE GELDİ

Çeşitli illerde göz hastaneleri bulunan Prof. Dr. Mehmet Söyler, şube açmak için gittiği Bakü'de kalp krizi geçirdi. Müdahaleye rağmen hayata veda etti.

BENİM MELEĞİMDİN

Şarkıcı Gülçin Ergül, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı. Sevgilisinin öldüğünü duyunca yıkıldı. Hastane odasından erkek arkadaşının resmini paylaştı. Şöyle yazdı: Sen benim meleğimdin...

HAVADAN CEZA

Ankaralı sürücü, polis helikopterini görüntüledi. 'Telefonla konuştu' denilerek para cezası kesildi.

MOZAİK BASKINI

Manisa'da köy evi basıldı. Zeugma'yı aratmayan Roma dönemi mozaik deseniyle karşılaşıldı.

HAMSİ REKORU

Karadeniz'de balıkçı ağları boş kaldı. Tezgahlarda hamsinin kilosu 60 TL'ye kadar çıktı.

DİKKAT ÇEKİCİ

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sercan Deniz, henüz 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Tofaş marka otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkarttı. İlanı görüp araca talip olan Muhammet Maden aracın yeni sahibi oldu. Aracın yeni sahibi, çekici ile otoparkına taşıttı.

90 MİLYON TL DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 90 milyon 316 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 26'şar lira, 4 bilenler 476'şar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.