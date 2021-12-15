Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, evinin kapısında hayatını kaybetti

Bursa'da ünlü sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel hayatını kaybetti. Dün sabah sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı.

Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı. Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.