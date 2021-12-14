Marmara'da büyük tehlike! Denizanası istilası başladı! Uzman isimden korkutan uyarı geldi





"DENİZANALARI DOKUNDUĞUNUZDA KAŞINTI YARATABİLİR"

Prof. Dr. Okyar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Tüm denizanaları yakıcı hücrelere sahiptir. Çünkü denizanaları besinlerini bu şekilde sağlar. Bu yakıcı hücrelerin seviyeleri var. Ancak Marmara Denizi'nde şu an aşırı artış gösteren ve Aydenizanası dediğimiz denizanalarının yakıcı hücreleri çok etkili değil. Ama cildiniz hassassa bu denizanalarına dokunduğunuzda bir kaşıntı yaratabilir. Kıyılarımızda böyle türler var mı? Diye sorarsanız 'evet' var. Ancak Marmara Denizi'nde çok nadir çıkıyorlar."