İstanbul Pendik, bir vahşete sahne oldu! 7 yaşındaki kızının boğazını keserek öldürdü

İstanbul Pendik, bir vahşete sahne oldu. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Habip Öztürk, cinnet getirince 7 yaşındaki kızı Defne'yi rehin alarak boğazını kesti. Ardından intihara teşebbüs etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından talihsiz kızın hayatını kaybettiği, baba Habip Öztürk'ün ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Cani babanın sosyal medyada kızının fotoğrafını paylaşarak "Seni çok seviyorum güzel kızım" dedikten sonra kızını öldürdüğü öğrenildi. O sırada evde olmadığı öğrenilen annenin emniyette ifadesine başvuruldu.