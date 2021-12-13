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    "Eski kocama geri dönüyorum" mesajı sonu oldu!

    Kayseri'de Hörmet Doğan (20), fabrika işçisi eşi Kaya Doğan'a (26) işteyken "Ben eski kocama geri dönüyorum" şeklinde mesaj attı. Çılgına dönen koca, eşini boğazını keserek öldürdü.

    Ayrılık cinneti

    Kayseri'de Hörmet Doğan (20), fabrika işçisi eşi Kaya Doğan'a (26) işteyken "Ben eski kocama geri dönüyorum" şeklinde mesaj attı. Çılgına dönen koca, eşini boğazını keserek öldürdü. Karısının ilk evliliğinden olan kızı Yasemin Nur Soyak'ı (2) da bıçaklayarak katletti. Olayın ardından kendisini de bıçaklayarak intihara teşebbüs eden Kaya Doğan, polisi arayarak kendisini ihbar etti. Anne ile kızının cenazesi, gözyaşları arasında Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ali ALTUNTAŞ

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    Haberler Yaşam "Eski kocama geri dönüyorum" mesajı sonu oldu!
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